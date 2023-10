Jota, de los Planetas, pone música a los cortos de Iván Zulueta

Enfant terrible del cine español, el director, diseñador e ilustrador Iván Zulueta es el eje principal sobre el que gira el primer disco en solitario de Jota, de Los Planetas. La Filmoteca Española solicitó al músico granadino poner música al legado cinematográfico de Iván Zulueta y en estos días publica ‘Plena pausa’, el resultado de ese encargo.

Me encuentro a Jota encendiendo un cigarrillo en la bulliciosa calle Alcalá de Madrid, nos cobijamos en la majestuosa cafetería del Círculo de Bellas Artes. Está de promoción con su primer disco en solitario, un álbum conceptual, que sale a la venta solo en vinilo, con la particularidad de llevar dentro un DVD con videoclips de esas canciones basadas en el archivo personal del fallecido director donostiarra. Un director rebelde y atípico, “queer, roquero, yonqui y bohemio de alta alcurnia”, tal y como se le describe en el texto de promoción de Casa Maracas, que es quien publica el trabajo.

La Filmoteca se había convertido en albaceas de esos metros de película, cerca de 80 cortos, la mayoría inéditos y sin sonido, a los que Jota ha dado audio en forma de canciones. En principio se planearon contados pases en directo, en cines, pero una vez metido en harina, Jota y la gente de Casa Maracas vieron que dejar testimonio de esto era algo casi obligatorio.

Junto al frontman de Los Planetas han estado: Natalia Drago, alias Srta. Trueno Negro, guitarrista y vocalista del underground rioplatense; el bajista planetario Miguel López; el teclista Miguel Martín; el batería Roberto Escudero; y dos guitarristas esenciales, de distintas generaciones y credos, en la escena rock estatal: David Rodríguez y Jaime Stinus.

Tu primer disco en solitario, ¿por qué ha sido así?

Este disco lo podía haber hecho con Los Planetas, son también muy fans de Iván Zulueta, Florent es muy muy fan. Pero estaban muy dispersos, ya para el último disco de Los Planetas me costó que estuvieran concentrados.

¿Cómo te llega el encargo de este proyecto?

Este material estaba en su casa desde 2009, que fue cuando murió. Una amiga personal de Iván, Virginia Montenegro, lo rescata y recupera, y así llegan las cintas a la Filmoteca. Que me llegase el encargo, supongo, es porque el cine de Iván Zulueta y la música de Los Planetas tienen mucho en común, comparten influencias, una corriente cultural parecida. Creo que es algo evidente.

Desde luego, Iván Zulueta en el cine representa esa deserción del juego oficial, una postura anti comercial totalmente.

Totalmente underground. Iván solo tiene ambición artística, no concede a lo comercial mérito. Musicalmente, mi carrera estuvo marcada por esa independencia, esa idea radical de llevar mi obra allí, a ese espacio independiente y sin que nadie me diga por dónde debo hacer o no hacer. El cine de Iván era minoritario, claro, pero el tiempo le ha dado la razón y el público ha reconocido su valor. Iván se retiró, no le convencía involucrarse en la industria cinematográfica. No quería perder su independencia. Fue considerado la gran promesa del cine español, después vendría Almodóvar…, colaboraron juntos, hacían fiestas y ponían sus grabaciones, Almodóvar salía en sus cortos. Con el tiempo, Iván se fue apartando más, espantado por esa industria que contradecía esa vanguardia a la que él estaba abocado.

¿Cómo ha sido enfrentarte a un archivo tan personal de alguien que está muerto?

Desde el primer momento fue toda una responsabilidad, por eso que dices y porque es un artista al que admiro muchísimo. Poder acceder a esas grabaciones tan íntimas ha sido un regalo, ¡que se conservasen también! Creo que, si se han conservado en el olvido tantos años, es porque a él le importaba esa caja llena de grabaciones. Muchas de esas imágenes son las que están viendo Cecilia Roth y Eusebio Poncela en Arrebato. Esa es una película biográfica en la que Iván se desdobla en ambos personajes. Esos trozos que ven en la película son estas imágenes…, conforman una historia biográfica. Supongo que guardó todo este tiempo ese material con la intención de que algún día se mostrase y la gente pudiese entender su postura frente al cine, ese puzle de su trabajo artístico. Son unas imágenes actuales, unas texturas increíbles; la forma de rodar de Iván tiene mucha poesía, es muy personal y autobiográfico.

Impresiona ver esas imágenes en los vídeos que acompañan tus canciones. En la que están ensayando el chute ya alucinas, sobrecogedor.

Son imágenes tomadas durante el rodaje de Arrebato; Eusebio Poncela es quien se pone el pico en la película. Son imágenes de ese set de grabación, de Iván ensayando el rodaje de la escena del pico. Un trabajo detectivesco también, hay muchas escenas familiares… Todo ello me ha llevado a profundizar no solo en su vida profesional, también en la personal de Iván. Sale la casa familiar en San Sebastián, con la playa de La Concha al fondo. Su padre fue el fundador del Festival de Cine de San Sebastián, su madre pintaba. La familia era rica, con antepasados vinculados a la industria azucarera en Cuba, inventaban en el País Vasco la maquinaria que enviaban en barcos hasta Cuba para allí extraer el azúcar de la caña, plantaciones que perdieron cuando llegó la revolución de Fidel Castro. Una historia familiar impactante. Pues toda esa saga de los Zulueta termina con Borja, Jaime e Iván. Borja tocaba en el grupo Brakaman, Jaime era piloto de motos y coches.

¿Cómo has desarrollado el proceso creativo?

Lo primero que hice fue ver todo, las cinco horas. Quería hacerme una idea, pensar en la textura, en el sonido. Barajé inclinarlo a la electrónica, pero había varios cortos de dos o tres minutos que encajaban en el tiempo de una canción de pop o rock, de modo que ha resultado en esos casos hacer lo contrario al proceso habitual, que es hacer la canción primero y luego el video clip. Cronológicamente fui desarrollando la historia, hay grabaciones familiares que muestran a Iván de pequeñito con sus hermanos, luego ya las grabaciones de Iván Zulueta.

¿Cómo ha sido escribir letras para ‘Plena Pausa’?

Las letras han resultado más fáciles que nunca, son sugerentes y potentes las imágenes de Iván, en ocasiones describo lo que veo en sus imágenes. Iván venía de una familia culturalmente muy potente y eso le permitía retratar cosas diferentes a lo que el cine retrataba en esa época, mediados a finales de los años 70.

Javier Aramburu se encarga del arte del disco, que solo sale en edición numerada de vinilo, que incluye un DVD para poder ver los videoclips, y que será la única forma de poder verlo.

Ha aportado un montón de ideas. Javier es muy fan y conoció personalmente a Iván, me ha contado un montón de cosas sobre él. Una de las últimas apariciones que hizo Iván fue una entrevista en 2004 para Rock de Lux; de fotógrafo estaba Javier Aramburu. Me limité a enviarle las canciones y él hizo su trabajo. En una de las composiciones de este disco hay incluso un trozo de una canción de Family, grupo de Javier Aramburu, En el rascacielo. Considero que tanto Iván como Javier son artistas con mundos similares; Javier solo hizo un disco con Family, lo mismo que Iván con Arrebato; tienen cosas en común en sus planteamientos artísticos.

El disco sale ahora y se presentará en directo, pero antes ya hicisteis algo, ¿no?

Todo el proyecto surge de la propuesta de la Filmoteca de poner sonido a las imágenes que se iban a proyectar en los Cines Doré, imágenes sin audio que yo interpretaría en directo mientras se proyectaban. Ya que preparé esas canciones para el pase, las fui grabando, y eso es lo que ha salido. Una experiencia potente, el público sentado en el cine, nosotros de espaldas a ese público observando las imágenes, la película. La guía es visual y esa es la que marca el ritmo. Ha sido motivador, fácil y cómodo, inspirador, sobre todo.

