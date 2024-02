LaJoven plantea qué saben los jóvenes de la Guerra Civil

La compañía teatral LaJoven (más que una compañía, todo un proyecto creativo, profesional y pedagógico) cumple 10 años, y comienza a celebrarlos sin escurrir el bulto; como es habitual en ellos, sin ir a lo fácil: llevando a escena (al teatro madrileño La Abadía) la Guerra Civil, un asunto que sigue levantando ronchas, sobre todo desde que han surgido en los últimos años formaciones que reivindican el legado franquista. Hemos ido a ver ‘Lagunas y niebla’, con texto de Paco Gámez y dirección de José Luis Arellano; y dos actores y tres actrices que llenan de verdad y naturalidad lo que dicen.

Según datos del CIS de la primavera del año pasado, entre los jóvenes que van a votar por primera vez, entre 18 y 21 años, casi un 20% apuesta por la formación de ultraderecha Vox. Una entrevista publicada por El Asombrario hace dos semanas con la escritora y periodista María Castro sobre su libro Es tan fuerte la noticia y titulada “La ignorancia de muchos jóvenes sobre la Guerra Civil ayuda a la ultraderecha” causó gran revuelo en redes, con insultos de todo tipo desde la ultraderecha hacia este medio, la autora del libro y el periodista que escribió el artículo.

Señal de que algo pasa.

Así que LaJoven se ha remangado y ha cogido la historia por los cuernos: LaJoven presenta su primer estreno en su décima temporada. Cerca de 3.000 jóvenes asistirán al Teatro de la Abadía en estas semanas a emocionarse con este relato poliédrico sobre la Guerra Civil Española, protagonizado por jóvenes, los de ahora y los que lo fueron en 1936. Lagunas y niebla nace dentro del marco Paisajes de devastación, un proyecto internacional europeo de memoria liderado por LaJoven en el que participan también artistas y educadores de Grecia, Alemania y Ucrania; con el apoyo de la Fundación alemana EVZ (Memoria, Responsabilidad y Futuro). Fruto de la investigación realizada se llevarán a cabo tres producciones, una por país, que se estrenan entre enero y marzo de 2024 en la Schaubühne de Berlín, en el Teatro Nacional de Tesalónica y en el Teatro de la Abadía de Madrid. Será interesante ver si desde esas instituciones alemanes la responsabilidad y futuro respecto al Holocausto no les derrama demasiada niebla para no mirar al actual genocidio sionista en Gaza, ya que las autoridades alemanas no se están distinguiendo precisamente por defender la vida y futuro de los palestinos.

La nota de prensa de esta nueva obra de LaJoven arranca así: “Un estudio evidencia que los jóvenes españoles desconocen su historia reciente. Confunden personajes, razones, lugares y fechas vinculados con la Guerra Civil Española. ¿Qué tienen ellos que ver con el 36? ¿Les importa algo lo que ocurrió? ¿Ha marcado ese hecho terrible el presente de los que nacieron en los 90 o en este milenio? ¿Puede la historia ser borrada? ¿Puede ser inventada?¿Cómo habría sido tu vida si cumplieras 18 en el 36; en 1936? ¿Cómo fue la juventud de los que dejaron de vivir en la contienda, de los que sobrevivieron, de los que ahora son ancianos? Todo es confusión, un mapa amarillento de la península lleno de lagunas y de niebla, donde los límites entre el presente y el ayer se confunden, entre la realidad y la ficción, sobre lo político y lo íntimo”.

Muchas preguntas que Paco Gámez, tras un trabajo de talleres teatrales, tan habituales en la construcción de guiones hoy día, ha sabido recoger con equilibrio, frescura y emoción en Lagunas y niebla (quizá lo menos acertado sea el título, demasiado nebuloso).

Los principales responsables de la obra explicaron durante la presentación la semana pasada: “El proceso de creación de Lagunas y niebla ha consistido en varios talleres de escritura dramática y de creación escénica con jóvenes, decenas de horas de entrevistas con jóvenes de Secundaria y Bachillerato, mayores, historiadores, docentes e incontables horas de reflexión, búsqueda de información, hasta llegar a lo que vamos a ver en escena: una mirada poliédrica de la Guerra Civil en la voz de cinco jóvenes a través de recuerdos que no tienen de una guerra que no han vivido”.

Y así van desgranando desde la Guardia mora de Franco a las Brigadas Internacionales, desde Queipo de Llano a las sacas de presos, los fusilamientos sin juicio alguno y las fosas comunes. También han tenido cuidado de recoger los argumentos habituales del bando nacional para defenderse cuando les atacan: Paracuellos del Jarama y el asesinato del dramaturgo Muñoz Seca, las checas, la quema de iglesias durante la Segunda República…, pero no hay que ser muy avispado para entender que lo que hacen es dar pie para desarrollar el argumento principal: durante las guerras, bandos de todas las partes suelen cometer atrocidades, pero lo que no tiene explicación ni justificación es que a la contienda le sigan décadas de venganza y represión sangrienta.

Eso sí, durante la presentación, todo el equipo de LaJoven tuvo mucho cuidado de no cargar tintas ni palabras hacia un lado, y en especial el director de La Abadía, Juan Mayorga, que no quiso ni rozar el nombre de la formación de ultraderecha que reivindica a Franco, seguramente escaldado por la algarada montada recientemente por estos grupos en su teatro, con el concejal madrileño ultra Javier Ortega Smith, a raíz de la representación de la obra Altsasu.

Temas tan espinosos saben afrontarlos las tres actrices y dos actores (Julia Adun, Paula Feror, Elisa Hipólito, Manu Imizcoz y Javier Fernández) con frescura, naturalidad y recursos de esos que son necesarios para mantener la atención de las nuevas generaciones, como mezclarse al principio con el público, introducir alguna proyección, alguna canción, jugar con las luces, representar distintos personajes…

Tanto Gámez como Arellano subrayaron en la presentación de la obra que hay que “desprenderse de prejuicios” y “dejar que ahora hablen ellos”, los jóvenes, “ser inclusivos en voces y miradas”, y no dejar que nos caigamos al vacío de la radicalidad por los agujeros de la historia; tampoco caer en olvidos por pereza o comodidad, por pensar que es algo que ya no va con nosotros. Como le dice al principio de la representación una joven a su novio: «¿Es que a ti te daría igual que en el futuro yo estuviera en una fosa común? Contesta, ¿te daría igual?”.

LaJoven representa ‘Lagunas y Niebla’ en el Teatro La Abadía (Sala Juan de la Cruz), Madrid, hasta el 11 de febrero. En horario de mañana para centros docentes y de tarde para el público en general.

