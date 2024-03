Nueve recomendaciones para celebrar el Día del Cómic

Hoy estamos de celebración. ¿Y a quién hay que felicitar?, te preguntarás. Al cómic. Y al tebeo, y a la novela gráfica, y al fanzine, y al manga… A todas las expresiones. Y también a la industria que lo sustenta: a los autores, a los editores, a las librerías, a las comictecas. A los lectores, siempre. Hoy, 17 de marzo, celebramos el segundo Día del Cómic y del Tebeo desde que, en el verano de 2022, el Consejo de Ministros –con Miquel Iceta todavía al frente de la cartera de Cultura– oficializase la celebración de esta efeméride.

Felicidades, y bien merecidas, porque el sector patrio del cómic nunca había gozado de mejor salud. Ahí van algunos datos. Más de 4.600 novedades al año que generan una facturación estimada de 130 millones de euros, aproximadamente el 7% del mercado editorial español (sin contar los libros de texto). Más de 1.500 empleos especializados. Más del 10% de la población mayor de 10 años lee cómics. Toda esta información la recoge el Libro blanco del cómic en España, una publicación pionera en este ámbito que presentó la Sectorial del Cómic el pasado mes de enero.

Sin embargo, hay cifras menos ilusionantes. Más del 85% de los títulos que se publican en España vienen de fuera, de países como Estados Unidos, Japón y Francia. Es, por tanto, una industria que se apoya fundamentalmente en la traducción y a la que le cuesta apostar por el talento nacional. Además, el 78% de los creadores son hombres, una cantidad bastante descompensada.

Desde El Asombrario vamos a intentar equilibrar la balanza con recomendaciones de ocho autores y autoras del actual panorama del cómic en castellano y dos traducciones que podéis salir corriendo a comprar en vuestra librería de barrio de confianza para celebrar este Día.

Empezamos por Borja González, porque es el autor del precioso cartel oficial del Día del Cómic de 2024, porque ganó el Premio Nacional de Cómic el año pasado y porque es uno de los autores preferidos de esta casa. Antes de la trilogía Las Tres Noches, que lo ha catapultado a la cúspide del cómic español, González empezó a esbozar sus chicas sin rostro, sus brujas, sus mariposas y sus bosques en La Reina Orquídea, que ahora recupera su sello editorial, Reservoir Books.

El ambiente gótico y las mujeres sobrenaturales también están presentes en Walicho, el nuevo cómic de la argentina Sole Otero, XIII Premio Internacional de novela gráfica Fnac–Salamandra Graphic y Premio del Público en el Festival de Angoulême en 2023 por su anterior cómic, Naftalina. En esta nueva obra, la autora recorre más de dos siglos de historia ancestral para dar forma a un relato coral que combina terror y comedia para hablarnos de animismo, poder femenino y brujería.

Más personajes femeninos maravillosos -y atormentados- en El Cuerpo de Cristo, de Bea Lema, Premio del Público del Festival de Angoulême en 2024 y finalista del Premio ACDCómic de autora emergente en 2023. Un demonio ronda la casa de la pequeña Vera. Acecha la mente de su madre, que la arrastra a ver a curanderas y le hace beber líquidos extraños para repeler al Maligno. Antes hablar de meigas y exorcismos que afrontar los problemas de salud mental dentro de la familia. Además de una historia conmovedora y una voz singular, Bea Lema ha creado toda una pieza de artesanía con estas páginas, que combinan el dibujo infantil con bordados a mano.

También en Astiberri –una de las editoriales bandera del medio en nuestro país–, Se busca un futuro posible en el que desear vivir mejor, de Miguel Brieva. Cambio climático, crisis energética, adicción a la tecnología… ¿Por qué hemos comprado este relato que nos aboca a la extinción? ¿Estamos a tiempo de dar un volantazo? Vais a perderos en este cómic –tan poderoso en contenido y en imagen– que os volará la cabeza.

Otra buena dosis de ironía recubriendo una preocupación generacional encontramos en Rotunda, de Candela Sierra. Una joven escultora consigue trabajo en un moderno estudio de diseño especializado en… rotondas. Y encargos no les pueden faltar, ¿no? Porque somos el país de las rotondas. La opera prima de esta autora, Premio València de Novela Gráfica 2022, es una sátira sobre las incoherencias de un panorama laboral ultraliberal y machista.

Somos el país de las rotondas. Eso dicen. Y también dicen que somos el país de la desmemoria, de no querer abrir viejas heridas, de no querer remover los huesos. El medio del cómic se está adentrando en la memoria histórica de nuestro país, y lo está haciendo de maravilla. Ronson, de Cesar Sebastián, es un tebeo de infancia con una altísima calidad gráfica y narrativa. Por algo se ha llevado el Premio El Ojo Crítico 2023 y el ACDCómic a Autor emergente, entre otros galardones. Un pueblo asfixiado en la estrecha moral franquista. Un niño que crece bajo distintas formas de violencia. La silla a la fresca, el río, los silencios.

Y no podemos hablar de memoria histórica sin hacer mención a uno de los mejores cómics de los últimos años: El abismo del olvido, de Paco Roca y Rodrigo Terrasa, que se llevó el ACDCómic a Mejor Obra Nacional. Pepica Celda, una anciana que lleva toda su vida peleando por recuperar los restos de su padre, fusilado durante el alzamiento. Leoncio Badía, un joven republicano condenado a trabajar de sepulturero. Esta sobrecogedora historia sí que reabre heridas, pero es que esa es la única manera de que sanen y cierren.

Acabamos con las dos recomendaciones internacionales. La editorial catalana Alpha Decay continúa afianzando su colección de cómic con un nuevo título, El placer de la renuncia, de Keiler Roberts, que fue elegida en 2022 Mejor Novela Gráfica por The Guardian y The New Yorker. La nostalgia, la enfermedad, el miedo al futuro o el arte como escapatoria se dan la mano en este cómic donde se reúnen algunas de las mejores viñetas de su autora.

El broche final de nuestra lista lo pone un clásico del cómic recuperado por Blackie Books. Cuando el viento sopla, de Raymond Briggs, es una obra clave del antibelicismo. En ella los Blogg, un matrimonio inglés atemorizado por un posible ataque soviético, siguen las instrucciones gubernamentales para protegerse de la catástrofe. La ingenuidad combinada con la desinformación institucional conducirán a un desgarrador desenlace. Con traducción de Rosa Montero y prólogo de Paco Roca. Ahí es nada. A disfrutar.

Relacionado