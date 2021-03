¿Es posible explicar Filosofía a través de Internet?

Carlos Fernández Liria sabe lo que es la filosofía y los obstáculos que la rodean para que llegue a un público amplio. Su espacio en Youtube, llamado ‘La filosofía en canal’ , ya se acerca a las 6.000 suscripciones. “Todos estamos de acuerdo en que la filosofía es una cosa difícil, y el verdadero reto de la vida está en explicar estas cosas complicadas de forma fácil y asequible”, subraya este profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). ¿Cómo es posible aprender nociones filosóficas a través de Internet?

Fernández Liria se inició como guionista en la mítica Bola de Cristal, donde junto a otros personajes de la talla de Santiago Alba Rico alcanzaron a un millón de personas a través de sus programas. “Sin comerlo ni beberlo, eso es lo más importante que he hecho en mi vida porque nunca he llegado a tanta gente”, agrega el filósofo. Aquello fue una primera experiencia de cómo explicar el capitalismo de una forma más asequible mediante los tan aclamados electroduendes. “Hoy en día me sigo encontrando con gente que me dice que se iniciaron en el marxismo por la Bola, porque para ellos fue muy importante a nivel político”.

Algunos años después el filósofo ha colgado en su canal de Youtube un curso sobre lo mismo: marxismo, pero en este caso las cosas han cambiado. Fernández Liria graba sus vídeos con su móvil, en un dormitorio de la casa en la que vive e intenta que no sobrepasen la media hora de duración porque eso es lo que le han dicho. “Yo de esto no tengo ni idea. Un compañero edita los brutos que le mando y yo estoy encantado con el resultado, pero estar hablando a una cámara es una mierda, donde realmente estoy a gusto es en clase viendo la cara de mis estudiantes”, relata el protagonista.

Como buen actor que sube a la palestra de lo online, ya se ha granjeado algún que otro hater, aunque la mayor parte de los comentarios que le dejan sus espectadores son muy positivos. “Mi tesis es que la filosofía es muy difícil de explicar, pero esa dificultad no puede ser que se convierta en la coartada para todo tipo de argucias pedantes, de tal forma que cuanto más difícil explicas y menos se te entiende, más inteligente pareces. Esa es la maldición del profesor universitario. Estamos todos a ver quién es el más listo, y la forma de demostrarlo es precisamente decir cosas que se entiendan lo menos posible”, reflexiona este youtuber distinto.

“Eso es una estafa académica y filosófica. Es un insulto a la verdadera raigambre de la filosofía, y es lo que he pretendido romper”, añade. Es consciente de la necesidad de marcar bien los pasos del baile: por un lado, explicar la filosofía sin pedanterías para que pueda llegar al público más amplio posible; por otra parte, no simplificarla al máximo. Pero como en todo, no trabaja solo. “Yo no tengo ni idea de cómo funcionan los canales de Youtube, me ayuda un muchacho que me lo arregla. Ha hecho una cosa insólita, porque pocas veces me he encontrado con gente que diga que va a hacer algo y lo termine haciendo. Por mi cuenta no sabría hacer nada y estoy encantado con el resultado”.

Por ahora, 13 capítulos completan un curso sobre marxismo : “Empecé con esta figura porque yo siempre he sido un estudioso de Marx, aunque tenga algunas discusiones con otros marxistas sobre cuál debería ser la interpretación de sus obras. Antes del Plan Bolonia impartía un par de asignaturas en la Universidad sobre él y siempre requerían el aula más grande de la Facultad por el interés que suscitaban. Eran asignaturas genéricas, así que venía gente de otras carreras. Ahora intento hacer lo mismo pero a través de La filosofía en canal”.

Realmente, Fernández Liria continúa haciendo lo que ya materializó en su Sexo y filosofía. El significado del amor (Akal, 2020), donde el divulgador vertebra la historia filosófica a través de los deseos y referencias sexuales que impregnan el día a día. “Veo comentarios apasionados de gente que me dice que por fin entienden la filosofía, y a mí eso me anima mucho. También tengo haters que en cuanto he colgado el vídeo ya le han dado a no me gusta. Hay gente que me adora y otra que me odia y desprecia dentro de los marxistas, e incluso dentro de Podemos, donde estuve al principio, pero salí de ahí a patadas. Muchos me desprecian política y filosóficamente, pero yo creo que tan solo les doy envidia porque no soportan que yo sea capaz de explicar cosas difíciles de forma fácil. Al fin y al cabo solo los que consideran que no simplificar las cosas es sinónimo de decir algo que muy poca gente entienda”, se explaya Fernández Liria.

Ahora está trabajando en una serie de vídeos dedicados a Sócrates y Platón como si de una serie de suspense se tratara. Sus explicaciones imbuyen al espectador en la historia, logra crear las escenas necesarias para introducirle en ellas y normalmente deja una cuestión abierta que será resuelta en el siguiente episodio. “Esa es mi forma de explicar, aunque a veces hago spoilers para que la gente no se impaciente demasiado. En realidad, los problemas filosóficos pueden generar un suspense impresionante”.

Se ríe al escuchar la pregunta de qué pasaría si alcanza millones de seguidores: “Me encantaría, no tanto por mí mismo, sino porque toda persona convencida de lo que cuenta quiere que el mensaje llegue lo máximo posible. Yo no explico el marxismo porque quiera hacerme famoso, sino porque creo que Marx tenía razón en muchas cosas y así quizá la gente se haga marxista. Es una apuesta política”. Pero la apertura de su canal en Youtube ya le ha granjeado cierto eco en otras redes sociales. Un perfil de Twitter llamado Carlos Fernández Liria Out of Context se dedica a realizar cortes de los vídeos que sube. El resultado son divertidas citas que, fuera de contexto, hacen gracia.

“No he conseguido saber quién es aunque le he escrito un montón de veces. Yo estoy encantado con eso, me parto el culo de risa, pero además de pasármelo bien me hace ser consciente de las tonterías que hago porque no me percato de muchas hasta que no las veo ahí. Tenía algunas sospechas de quién podría ser, pero me han confirmado que no, así que ahora estoy en blanco. A mí me gustaría mucho entrar en contacto con esta persona. Le mandé un tuit y lo colgó en la cuenta sin contestarme”, cuenta el filósofo.

