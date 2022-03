Prada, el abuelo visionario que planta árboles “a tope”

¿Qué sentido tiene plantar árboles cuya sombra no podrás disfrutar? ¿Qué le empuja a un hombre de 77 años, dueño de un pequeño emporio agroturístico leonés, a levantar de la nada un bosque en El Bierzo? A José Luis Prada solo le faltaba convertirse en plantabosques para confirmar que es un personaje singular con una única meta en la vida: vivirla a tope. Así se entiende su última locura, invertir todos los años miles de euros en la reforestación de unas tierras que sueña con que se conviertan en avanzadilla de un nuevo pacto de la humanidad con la naturaleza. Entre entusiasmado y enfadado con el planeta, nos acercamos al sueño de un hombre que ha hecho del mundo rural berciano su bandera más iconoclasta.

José Luis Prada calza unas altas botas rojas con las que aprieta firme el acelerador de un Panda 4×4 de color naranja chillón de donde sale con el ímpetu de un toro bravo. Sigue aferrado a la imagen bizarra de ese joven visionario que hace medio siglo montó en Cacabelos una de las primeras tiendas hippies de España, donde muy pronto empezó a levantar la moral a los peregrinos del Camino de Santiago que por allí pasaban con revitalizantes cerezas en orujo y robusto vino de Mencía. Las gafas Ray-Ban ya no son tan oscuras y las canas han blanqueado el bigote del famoso retrato de su icónica marca empresarial, pero junto a su vozarrón de acento inconfundible mantiene en la charla la coletilla que le hizo famoso, todo es “a tope”.

¿Por qué te has metido en esto, plantar un bosque?

¿Que por qué? Pues porque la sociedad actual se ha prostituido tanto y es tan pragmática y materialista que solo busca el beneficio inmediato. Hay mucho ecologista, todo el mundo habla de respetar el medioambiente, que el mundo rural está abandonado, pero ni Dios hace nada. [Grita] ¡Todo es un puto cuento!

Yo soy un tío de realidades concretas, tangibles, pisables. Había comprado unos terrenos de ocho hectáreas para plantar una viña y un día, no sé si me levanté bien o mal, pero el caso es que me dije: estoy hasta los cojones de viñas, de uvas y de vides, ¡vamos a plantar árboles!

Y lo hiciste.

Lo conté en casa y todos me dijeron que estaba loco. Esa unanimidad me confirmó que estaba en lo cierto. [Ríe] Con el tiempo la familia se ha dado cuenta de que es un sueño mío que había que hacerlo y ya está.

¿Lo aceptaron así, sin más?

Hombre, les jode que gastemos dinero en esto y pospongamos otras cosas para poder pagarlo, pero al final lo han asumido. Incluso mi mujer también dice, pues venga, tiramos para adelante. Y las pasamos putas, ¿eh? Pero yo lo tengo claro, en la vida se necesita que cada uno haga algo, no que hable, no que pida.

Todo son cuentos, es una falacia. [Se enfada] Pero yo he hecho lo que siempre hice en la vida, demostrar que se pueden hacer cosas. Nada más.

¿Tu sueño era plantar un bosque?

Yo no tenía ningún sueño. Surgió y punto.

Pero ahora tienes un bosque…

Ahora sí, no te jode. Pagando.

¿Pero por qué lo has hecho?

Joder, pues para demostrar que es posible. El medioambiente va a perdurar si hay gente que esté implicada en plantar árboles, hostias. Tu pregunta tiene una respuesta rápida. Pero egoístamente, reconozco que me lo paso muy bien. Es un gran esfuerzo económico, pero me lo paso muy bien y eso no se paga con dinero.

Yo sé que lo mío es una utopía, que no voy a poder cambiar el mundo ni la mentalidad de la gente, pero bueno…

Estos árboles que tú plantas los disfrutarán otras generaciones. ¿No te importa?

Ese es el tema, no te jode. Yo disfruto mientras los planto, y después los disfrutarán otros cuando los vean.

¿Por qué es tan importante para ti plantar árboles?

Cerca de aquí hay un gran tejo en San Cristóbal de Valdueza y se hace un foro para hablar de este árbol en el que se gastan 25.000 o 30000 euros. Yo no digo que eso sea malo, pero lo que hace falta es plantar más árboles, ese ya está ahí.

Pasa lo mismo con la humanidad. Podemos admirar a un señor de 90 años muy valioso, pero hace falta follar y tener más hijos para que la cosa perdure. ¿O no? Es de una sencillez meridiana, de una clarividencia sobrecogedora. Aquí no hay más tela que la que arde.

De eso no hay duda.

Hay infinidad de libros impresos de puta madre que hablan de los 100 mejores o más esbeltos castaños, otro habla de los mejores tejos y otro de los que son excepcionales en León o en Castilla y León. Imagino que también los habrá de toda España. Pero eso no es futuro.

Lo que hace falta es plantar más árboles para que perduren en el tiempo y los que vengan detrás puedan disfrutar de lo mismo que nosotros disfrutamos. Porque somos unos putos egoístas de lo que han hecho nuestros mayores, no sé si está claro. [Se vuelve a enfadar].

¿Cómo tendríamos que hacer para disfrutar de los bosques?

Lo primero que hay que hacer es plantar árboles. Luego ya los disfrutaremos paseando en lugar de estar tocando los cojones viendo la televisión o un programa de esos que ahora ponen en Netflix. Lo importante es ponerte en contacto con la naturaleza, oler la humedad de la tierra o de las flores cuando empieza la primavera, pero la sociedad va por unos parámetros totalmente equivocados. Nadie quiere hacer nada ni quiere esforzarse. Hay gente a la que hasta le molesta andar, vamos, no me jodas.

¿Le ves futuro al mundo rural?

El mundo rural tiene que ser lo que ha sido toda la vida. Ahora se habla de él en plan muy sofisticado; cualquiera utiliza esa palabra, pero no la vive, no la interioriza. El campo es el campo de toda la vida y hay que cuidarlo.

Pero cada vez nos amontonamos más en las ciudades.

La gente va a la ciudad porque tiene que comer, eso es indiscutible. Pero para que la ciudad perdure tiene que crecer, ése es su signo. Y cuanto más crece la ciudad, más artificialmente viven el hombre y la mujer, pero no se dan cuenta. Pero cuando llegan a un sitio donde hay naturaleza, donde hay tierra, donde hay lluvia, donde hay espacio, se sienten felices.

Pues eso es lo que yo digo. Por lo menos lo que a mí se refiere habrá aquí un espacio para la felicidad. Pero tampoco lo hago por nada, solo para que sirva de alguna forma de acicate para que alguien haga lo mismo en otros sitios y eso dé al campo el valor que tiene que tener.

Tú siempre has apostado por el mundo rural.

Aposté porque creo en ello, pero es muy difícil porque todo lo que configura la sociedad actual va por otro lado. Es muy difícil que la gente lo valore. Lo hace solo un tipo como yo.

A ti siempre te han dicho que estás un poco loco. Pero luego te han copiado todo

Siempre ha sido así, pero eso ya se acabó. Ahora Prada es Prada. Este año cumplimos 50 años de Prada a tope como empresa, lo que no quita que ya estuviera 27 años antes haciendo cosas, desde que tengo 14 años. Hace tiempo que la gente se ha dado cuenta de que no estoy loco y me valoran.

Ahora la gente habla de Prada con mucho respeto. Hace poco estuve en la Ribera del Duero y me trataron allí como si fuera un capitán general.

¿Valora también la gente este proyecto del bosque?

Esto es un acierto total. Mientras yo pueda pagarlo es total, claro. [Ríe] No le pides dinero a nadie y quedará ahí algo para los demás, pues todo esto pertenece ya a una fundación y no es mío, ésa es otra. No es de Prada, ni de la empresa, ni de mis hijos, es del común.

¿Te gustaría que otros hicieran lo mismo que tú, plantaran bosques?

Si los ayuntamientos, en vez de tanta falacia, se gastarán el 0,5 % o el 1 % de su presupuesto en hacer cosas así, esto cambiaba. Y no te digo yo si lo hicieran grandes empresas como Iberdrola, Endesa u otras en lugar de gastarse tanto dinero en el periódico diciendo que son muy ecologistas. [Grita] ¡Gástalo en hacer cosas! Eso mueve la rueda y hace que todo vaya para adelante, aunque sea despacio.

¿Qué queda de ese mundo rural que conociste de niño cuando vivías en pallozas rodeado de animales y trabajando duro?

Eso yo lo viví y por eso tengo una suerte de cojones. Haberlo vivido y que después de tanto tiempo sigas guardando ese recuerdo como oro en paño no tiene precio. Yo creo que es algo que me ha quedado muy grabado y que no lo puede tener cualquiera. Por eso cuando hago ahora cosas, siempre trato de hacerlo en consonancia con aquellos recuerdos, con una ilusión, una utopía que entiendo que no la puede tener todo el mundo, pero yo lo intento.

A ti siempre te han gustado las utopías.

Siempre me gustaron, pero trato de hacerlas y de enfrentarme a los problemas y a las zancadillas. Porque cuando creo en algo no paro, a tope. [Ríe]

¿Cómo ves nuestro mundo actual?

En el aspecto de naturaleza, cada vez va a peor. Nadie quiere trabajar en el campo. El mundo rural y los montes van a morir o se van a quemar. No hay conciencia de nada. Y como no se trabaja la tierra, pues surgen todos esos problemas.

Una máquina hace cosas, pero si no tienes el amor por plantar un árbol y cuidarlo, todo nos llevará a un deterioro brutal, a una muerte anunciada.

Pero al menos tú intentas que esto cambie.

Yo lo intento, pero sé que no va a cambiar. Lo tengo clarísimo. Hombre, no te jode. Tú me subestimas.

Traes a los niños de las escuelas para que también planten aquí árboles. ¿Qué tal la experiencia?

Vinieron chavales de todas las escuelas de por aquí. Compré 30 sachos. Y se quejaba una chavala de 12 años porque tenía que ir a coger el agua para regar esos árboles. Eran de Quilós, de aquí al lado, que fue rural toda la vida, y los chavales y las chavalas no saben coger un sacho… ¡Es la hostia! [Se enfada]

Los maestros están condicionados y no les exigen nada porque temen lo que les digan los padres. Y al final dejaron de venir porque piensan que les estás enseñando una cosa mala, que trabajar la tierra es algo malo per se.

Que lo diga uno de Ponferrada o de León vale. Pero uno de aquí, que ha mamado el campo desde niño… Sus padres son tontos de todo y piensan que su hijo no puede hacer nada. ¿Que tu hijo no puede? [Se enfada de nuevo] Es una verdad absoluta, inexcusable, indefectible. No me lo puede rebatir ni Dios porque es así. Dicen que son cosas de pueblo. Yo estoy hasta los cojones de oír eso.

Patrimonio (forestal) del Bierzo

Tras la apasionada conversación con José Luis Prada, el singular empresario berciano nos lleva en el Panda naranja a conocer su capricho forestal, un bosque que nació en 2012. De momento tiene ya 9 hectáreas de extensión. En él crecen ordenadas 53 especies diferentes de árboles, todas bien agrupadas y con carteles divulgativos destinados a mejorar el conocimiento botánico de los visitantes. Asemeja el diseño de un arboreto, denominación que Prada rechaza de plano: “No me gusta ese nombre, esto es un bosque y punto”.

Saliendo de Cacabelos, entre viñedos y manzanos camino de Arganza, la señal de tráfico que lleva a esa nueva reserva forestal no puede ser más elocuente, “Patrimonio del Bierzo”.

Pista forestal arriba, un gran letrero recibe al visitante con un texto firmado por el propio José Luis Prada donde justifica tan idealista empeño. Dice así: “Soñamos que un día este pequeño bosque sirva para concienciar a hombres y mujeres del Bierzo de la necesidad inexcusable de legar a nuestros hijos el patrimonio natural que nos dejaron nuestros antepasados”. En la esquina, una nota autógrafa suya refuerza el mensaje, por si hubiera dudas: “Es lo mínimo que debemos hacer”.

Una tercera señal, ésta de color verde, y que prohíbe el paso a vehículos de motor por el sendero, da la siguiente recomendación: “El bosque está pensado para disfrutarlo caminando sin prisas, observando y diferenciando las más de 50 especies de árboles aquí plantados”.

Ya en la zona más alta de la plantación, desde donde se disfruta una vista alucinante hacia las montañas y los siempre verdes pequeños pueblos bercianos, el texto es toda una declaración de intenciones, crítica dura a la inacción de las administraciones y a la pasividad de la ciudadanía. Incluye la petición de respetar “cada planta y cada brote como si te fuese en ello la vida”. ¿Por qué?, te puedes preguntar al leerlo. Prada lo deja muy claro pues, en su opinión, con esa protección de lo vivo “defiendes un patrimonio de tu Bierzo”. El tú aparece bien destacado.

Es la esencia del mensaje de un hombre que vive la vida a tope y tiene como lema una simbólica frase de Gandhi: “Cualquier cosa que hagas será insignificante, pero es muy importante que la hagas”.

