Veganuary: ¿Pasarías un mes comiendo sólo plantas?

La iniciativa, ya un clásico en Reino Unido o Estados Unidos, se acaba de presentar en España. Veganuary propone fomentar la comida 100% vegetal durante 31 días en el mes de enero. Caras conocidas como el actor Joaquin Phoenix o el músico Paul McCartney se unen a otros rostros conocidos españoles como Clara Lago, Dani Rovira y Nuria Gago para apoyar esta causa por una alimentación vegana.

Si eres de los que piensan que comer vegetales es limitarse a ensaladas sosas, Veganuary es una iniciativa perfecta para ti. Y es que quiere sorprender a los que rechazan una alimentación basada en plantas (‘plant-based’ en inglés) o no saben el impacto ambiental de los productos animales. Se trata de una iniciativa que nace en 2014 en Reino Unido como una organización sin ánimo de lucro y que ya ha logrado que se unan más de tres millones. Consiste en probar durante 31 días a llevar una alimentación totalmente vegetal. Para ello, ofrecen un recetario con ideas, además de la colaboración de restaurantes, empresas y supermercados que ofrecen alternativas vegetales, como menús o productos.

El pasado año, la iniciativa movilizó a países como Alemania, Chile, Brasil o India, lanzando 820 productos y 790 nuevos menús. Estas herramientas se unen a caras conocidas que invitan cada enero a que sea el Veganuary (de la mezcla de ‘vegan’ y ‘january’, enero en inglés). Desde el actor Joaquin Phoenix, Paul McCartney, la carismática Xuxa o la actriz Alicia Silverstone, entre otros embajadores. La campaña en España arranca este otoño con la presentación de la iniciativa por medio de los actores Clara Lago, Nuria Gago y Dani Rovira.

Para este último, su motivación para unirse a Veganuary surge de una convicción personal: “Creo que es más importante convencer que vencer, sobre todo de una manera no invasiva ni autoritaria, sino haciendo que la gente entienda la importancia del veganismo para la sostenibilidad del planeta y mejorar nuestro trato con el resto de los seres vivos de otras especies. Conseguir que cientos de miles de personas no consuman animales durante un mes es un logro y una victoria para la empatía y la vida”.

La conocida activista por los animales Amanda Romero lidera la iniciativa en España: “Creo que es una iniciativa novedosa, porque es mucho más que un recetario, es un movimiento que acompaña a las personas con información sobre el impacto que tiene el consumo en el medio ambiente, en la salud de las personas y en los animales”. Considera que “enero es un buen momento para las alternativas vegetales”, ya que en todo el mundo se concentra esta iniciativa y surgen propuestas nuevas, aunque la directora en España matiza: “Es importante recordar que muchos de los alimentos que son la base de nuestra dieta ya son veganos, como las legumbres, verduras y semillas”.

Un incremento de los ‘veggies’ en España

Según algunos informes, como el titulado The Green Revolution, de Lantern en 2021, dice que el interés de la población española por una alimentación veggie (vegana, vegetariana o flexitariana) ha crecido un 34% en los últimos cuatro años, lo que significa que el 13% de la población se identifica con esta forma de alimentarse. Casi cinco millones de personas, que se distribuyen en un 10,8% como personas que evitan consumir productos animales, un 1’4% se identifican como vegetarianas y un 0’8% veganas. Para Romero, este cambio de conciencia responde a que “la mayoría de las personas no quieren que se haga daño a los animales, ni que se destruyan ecosistemas y se extingan especies; la inmensa mayoría de la gente está preocupada por la crisis climática y no quiere que las cosas empeoren”.

“Lo que nos dicen también los estudios es que, independientemente del motivo inicial por el cual una persona inicia una dieta vegana, este hábito se consolida por una triple motivación”, explica, en referencia a la salud, la ética o el impacto medioambiental. A este respecto, desde Veagnuary se resalta que, por cada millón de participantes que adoptan una alimentación plant-based durante 31 días, se ahorran 6,2 millones de litros de agua, se salvan 3,4 millones de animales y se dejan de emitir 103.840 toneladas de CO2 a la atmósfera.

La presentación oficial llegará en noviembre y la propuesta estará abierta para adherirse en el mes de diciembre, para llegar a enero con todos los materiales descargados y la comunidad preparada para empezar el reto por primera vez en España.