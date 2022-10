‘Aida’ abre temporada en el Real con lluvia de estrellas del canto

El Teatro Real programa 20 funciones de ‘Aida’ de Verdi con un impresionante despliegue de voces, entre las que destacan la superestrella Anna Netrebko, el tenor Piotr Beczala, el barítono Carlos Álvarez, la soprano Krassimira Stoyanova y la mezzo Jamie Barton. Se trata de una revisión de la producción ‘histórica’ de 1998 de Hugo de Ana, que llega en esta ocasión en coproducción con la Abu Dhabi Music and Arts Foundation.

El Teatro Real ha elegido Aida para abrir –de forma simbólica– su temporada 22/23. Simbólica porque en puridad ésta echó a andar el pasado 21 de septiembre con el Orfeo de Philip Glass , aunque fuera en el escenario de la Sala Roja de los Teatros del Canal. El espectáculo ha tardado este año más en llegar al escenario del Real precisamente porque las tablas del coliseo madrileño se han renovado en una obra que se ha prolongado cerca de tres meses. El teatro cumple 25 años desde su reapertura y necesitaba, según sus responsables, una puesta a punto.

Elegir Aida para abrir una temporada significa jugar sobre seguro. Joan Matabosch, director artístico del Teatro Real, asegura que su regreso quiere ser, “en el fondo, una fiesta de auto-homenaje”, con ocasión de este 25 aniversario de su reinauguración. “Es importante que el Real sepa mirar hacia el futuro”, aseguró Matabosch. “Pero también es importante que engrose su repertorio y tome conciencia de sus orígenes: saber de dónde venimos, nos guste o no. Y esta monumental, y también bellísima, Aida patrimonial del Teatro Real lo deja muy claro”.

Según las estadísticas de Operabase, en el periodo 2018-2022, Aida ha sido la séptima ópera más representada en escenarios de todo el mundo, por detrás de La flauta mágica, La Bohéme, Carmen, La Traviata, Tosca y Las bodas de Fígaro. Así que se puede afirmar que estamos ante la ópera más popular de Verdi, solo superada por La Traviata. De ahí que la apuesta sea sobre seguro. Tanto que se han programado nada menos que 20 funciones entre el 24 de octubre y el 14 de noviembre.

Pese a esta popularidad, como ya contamos en El Asombrario hace cinco años, cuando esta producción se repuso, Aida estuvo ausente del Teatro Real durante 20 largos años. Fue en la temporada 1998/1999, cuando al director de escena de origen argentino Hugo de Ana se le encargó la producción de este título para que demostrara toda la capacidad técnica del Teatro que había costado tanto tiempo y dinero remodelar. Los preparativos fueron entonces protagonistas de innumerables reportajes repletos de números. Él mismo, en 2018, supervisó su reposición –con un uso un tanto exagerado de las proyecciones de vídeo– y ahora, cuando todavía no han pasado cinco años de aquel regreso, vuelve a encargarse de esta nueva entrega. El propio De Ana aseguró ayer en la rueda de prensa de presentación: “El uso de la tecnología transforma algo en obsoleto e inútil, si no está al servicio de la parte dramática o musical”. Además, el director aseguró que en su propuesta trata de hacer hincapié no en el obvio triángulo amoroso que se representa en escena, sino en «la interrelación de los personajes con sus correspondientes sociales: el pueblo, el poder religioso y el poder político. Conceptos que están en todas las óperas de Verdi”.

Nicola Luisotti será el director musical de 12 de las funciones. Diego García Rodríguez se encargará de la del 4 de noviembre, mientras que Daniel Oren tomará la batuta desde el 8 de noviembre hasta la última función del día 14. Luisotti explicó que, pese a ser una obra situada en el antiguo Egipto, “parece que hablara de nosotros hoy mismo”. Aseguró que lo fundamental en esta obra, cuya monumentalidad suele ser lo primero que viene a la mente de los espectadores, es precisamente lo contrario: “Lo importante es la intimidad; las escenas de triunfo son lo accesorio en Aida”.

Para esta reposición, el Teatro Real ha decidido tirar la casa por la ventana con un despliegue de voces impresionante. En el papel principal debutará en el Real la soprano Krassimira Stoyanova. Anna Netrebko, que había sido anunciada para dos funciones, finalmente cantará cinco, tras la caída del cartel de Maria Agresta por “motivos personales”. Roberta Mantegana y una cuarta soprano aún por determinar darán vida a la protagonista de la ópera.

En el papel de Radamés se alternarán los tenores Piotr Beczala, Yusif Eyvazov y Jorge de León. Amneris, la amiga de Aida e hija del faraón, será interpretada por las mezzos Jamie Barton, Sonia Ganassi y Ketevan Kemoklidze. El papel de Amonastro, padre de Aida, lo interpretarán los barítonos Carlos Álvarez, Artur Rucinski y Gevorg Hakobyan. Ramfis, el sumo sacerdote, será interpretado por Alexander Vinogradov, Jongmin Park y Simón Orfila.

En palabras de Joan Matabosch, “Aida expone cómo el poder religioso, en su fanatismo inmisericorde, frena la libertad, la conciliación y el amor”. Esta nueva producción, basada en la original del Teatro Real de 1998, se realiza en coproducción con la Abu Dhabi Music and Arts Foundation. Paradójicamente, Abu Dhabi es la capital de Emiratos Árabes Unidos, un país en el que, de hecho, no existe libertad de prensa y que Human Rights Watch ha criticado duramente por permitir una legislación laboral que en ocasiones raya con el esclavismo. Un país en el que los derechos de las mujeres se ven constreñidos por la ley islámica y donde la homosexualidad está castigada con penas de prisión o de deportación en caso de extranjeros.

Puedes consultar aquí las funciones de Aida en el Teatro Real. De 632 € a 69 € en la función de estreno el 24 de octubre. De 357 € a 17 €, el resto de funciones salvo los sábados y domingos, de 359 € a 19 €.

