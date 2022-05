Aire Libre Mayo: entre mariposas isabelinas, arlequines y doncellas esquivas

Es cierto, las mariposas ya han pasado varias veces por este Aire Libre, e incluso en otros ‘mayos’, pero no es menos cierto que aves, mamíferos y plantas lo hacen más a menudo. Coincidiendo con un momento de máxima aparición y con varios cursos, rutas y talleres para identificarlas y disfrutar con ellas, no me resisto a recomendar salir en busca de, entre otras, las mariposas pavo real, atalanta, isabelina, arlequín o la recién descubierta doncella esquiva. Son cinco de las 5.300 especies que existen en España. No obstante, no nos olvidamos de otras protagonistas de la primavera, como orquídeas y libélulas, y de días mundiales tan señalados como el de la Biodiversidad (22 de mayo) o ese de nombre tan elocuente: Fascinación por las Plantas (18 de mayo).

Mañana mismo comienza otra celebración muy especial, la del Geolodía, que reparte una actividad por cada provincia de España, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para mirar con “ojos geológicos” muchos de los paisajes que nos rodean. Y en todos ellos seguro que daremos con mariposas en vuelo. Este Aire Libre estaba pensado para que Juan Carlos Vicente, uno de los mayores expertos de España en lepidópteros, con varios libros, conferencias y exposiciones a cuestas, nos llevara de la mano por lugares donde dar con las especies más comunes. Un repentino contratiempo de salud, del que seguro saldrá adelante, lo ha impedido, pero en homenaje a él y a sus mariposas vamos con ellas.

Vicente forma parte de la Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio, cuyo nombre de referencia es Zerynthia, el mismo del género de una de las especies más bellas, la arlequín (Zerynthia rumina). Dicha asociación fue recientemente una de las protagonistas, junto al Institut de Biología Evolutiva (IBE), centro mixto del CSIC y la Universidad Pompeu Fabra (UPF), en dar a conocer el descubrimiento de una nueva especie de mariposa: la doncella esquiva (Melitaea pseudornata). Con ella ascienden a 258 las especies de mariposas diurnas existentes en España. El resto, hasta llegar a casi 5.300, son nocturnas. Yeray Monasterio, presidente de Zerynthia, fue quien dio con la doncella esquiva en Navarra, donde precisamente comienza este recorrido en su busca.

Cómo dar con la doncella esquiva

Dentro del calendario de salidas de Zerynthia, el sábado 14 de mayo hay programada una al valle de Aranguren (Navarra), enmarcada en el programa de Seguimiento de Mariposas Diurnas de la asociación, para conocer a las especies del valle y en especial a la nueva descubierta. Ante la posibilidad de que el aliciente del encuentro con la doncella esquiva desborde las previsiones de asistencia, y ya que estamos en esta zona del norte peninsular, nos proponen otras alternativas: el 7 y el 8 de mayo, y dentro de otro programa, ¡Logroño por las mariposas!, animan a conocer los lepidópteros de la capital de La Rioja; y las noches del 13 y el 20 de mayo, de nuevo en Navarra, a dar con una de las mariposas nocturnas más bellas de la península Ibérica: la isabelina (Graellsia isabelae).

Nos vamos ahora hacia el noreste peninsular, a Cataluña, donde hay diversos parques naturales que organizan salidas para localizar e identificar a las mariposas que vuelan en ellos. Hago un paréntesis aquí para animar a rastrear los programas de actividades tanto de centros vinculados a espacios protegidos como a centros de educación ambiental, ya que entre sus propuestas suele haber varias relacionadas con mariposas en concreto e invertebrados en general. En este caso nos centramos en los papallones (me encanta el nombre de mariposa en catalán) que mostrarán el domingo 15 de mayo desde el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (Girona), en concreto en torno a la localidad de Torroella de Montgrí. Y hablando de centros de educación ambiental, el del Arboreto Luís Ceballos de la Comunidad de Madrid tiene una cita con las mariposas del Monte Abantos el 29 de mayo.

Libélulas, orquídeas y rosas

De Madrid volvemos al norte, a una de las ciudades más preocupada por el cuidado de su biodiversidad: Vitoria/Gasteiz. Aquí las mariposas pasan el testigo a los odonatos, es decir, libélulas y caballitos del diablo. En agosto de 2020 ya dimos una pequeña clase sobre cómo distinguir unas de otros, pero lo mejor es ir de la mano de expertos, por ejemplo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. El curso, el 15 de mayo, es por internet, pero puede ser una buena excusa para pasar el fin de semana en la capital de Álava, ya que el 14 de mayo hay otro curso, este presencial y campero, para conocer algunas de las cincuenta especies de orquídeas silvestres que crecen en el término municipal de Vitoria/Gasteiz. Por último, el jardín botánico de Olarizu será el escenario de otro recorrido florístico el 29 de mayo para disfrutar con la rosas silvestres que afloran ahora en su interior.

Y ya que estamos con las plantas, hay que hablar del Día Mundial de la Fascinación por las Plantas, que se celebra el 18 de mayo. Juegos florales en Albacete, la inmersión en el mundo de los polinizadores en el jardín botánico de Sóller (Palma de Mallorca) y una visita guiada por la vegetación del campus universitario Vegazana de la ciudad de León son algunas de las muchas actividades que tendrán lugar en torno a dicha celebración.

Pero el cénit de esta cita será el II Biomaratón de Flora Española . “¡Todos al campo el fin de semana del 20-22 de mayo para esta segunda edición!”, animan desde la plataforma de ciencia ciudadana iNaturalist: “A la vez que nos divertimos y aprendemos, vamos a generar conocimiento y a reivindicar la importancia de investigar y catalogar la biodiversidad de plantas, de la que tanto dependemos, y de la que aún queda tanto por descubrir”. En su página web hay información sobre la organización del biomaratón en cada comunidad autónoma.

Justo el 22 de mayo es el Día Internacional de la Biodiversidad, que este año tiene como lema construir un futuro compartido por todas las formas de vida que poblamos el planeta. La práctica de la ciencia ciudadana es una de las mejores herramientas que tenemos para compartir de manera directa y comprometida estas vidas, al subir nuestros datos de observaciones de la biodiversidad a plataformas digitales que tienen una prolongación de investigación científica.

Por eso, La Gran Semana. Ciencia ciudadana por la biodiversidad, que tiene lugar entre el 20 y el 29 de mayo, se convierte en un hito en esta materia. El año pasado más de 2.300 participantes aportamos más de 220.000 observaciones que dieron como resultado informaciones sobre más de 3.400 especies distintas de animales y plantas. Este año, sin ninguna restricción ya por la pandemia de Covid-19, se espera una mayor participación. Anímate, comparte tus observaciones a través de cualquiera de las plataformas participantes.

