Feliz Día del Libro con las editoras españolas del último Nobel

La editorial De Conatus nacía en 2018 de la mano de dos mujeres apasionadas de la lectura, Beatriz González y Silvia Bardelás. Declaraban que nacían para crear un espacio que devolviera la literatura a su lugar natural: “En el fondo, leemos para entendernos y entender el mundo”. Ése era el punto de partida de De Conatus. El año pasado, esta pequeña editorial se apuntó un tanto por todo lo alto: Ellas eran las editoras en España del Nobel de Literatura 2023, Jon Fosse. Gracias a su criterio, trabajo e intuición. Por eso las hemos elegido a ellas para entrevistarlas con motivo del Día del Libro (hoy, 23 de abril). Nos contestan ambas en perfecta coordinación y entendimiento.

¿El primer libro que publicasteis?

Los reyes de la mudanza, de Joshua Cohen (con traducción de Javier Calvo), un autor que ha estado con nosotras desde el principio. En EE UU publica con Random House, pero en Europa está con editoriales independientes, que tengan criterios muy concretos, no solo centradas en las ventas. En 2019 le publicamos Cuatro mensajes nuevos y en 2022 Los Netanyahus (“una comedia salvaje sobre la integración, la identidad y la política; que descubre al lector la historia cotidiana de la creación del estado de Israel, la emigración judía en Estados Unidos y las teorías sionistas sobre la expulsión de los judíos en la península Ibérica”).

Libro que fue premio Pulitzer ese año… Nobel, Pulitzer… Parece que dais en la diana con los autores…

Y en nuestro segundo año de andadura tuvimos el premio de los Libreros de Madrid al Mejor Libro de Ficción 2019: Dicen, un libro de Susana Sánchez sobre la memoria histórica (“escrito en secuencias cortas, recoge en conversaciones, poemas, cuentos, referencias ensayísticas… la memoria íntima de una familia y va reconstruyendo sus vidas insignificantes para mostrar el terror de la represión después de la guerra civil”). Había salido en gallego y nosotras lo publicamos en castellano. Desde el principio hemos escogido mucho a los autores por la calidad, y el tiempo nos ha ido dando la razón. Creemos que se ha ido verificando que las elecciones de los autores eran buenas. Porque después llegaban premios prestigiosos e independientes.

Otro de vuestros autores fetiche es el norteamericano Percival Everett…

Sí, al que también publicamos antes de tener ningún premio, y con Los árboles (“novela policiaca, comedia mordaz, caricatura del supremacismo blanco”) fue finalista del Booker Prize en 2022 y del Pen América 2022. Y ganador del Pen América 2023 con Mr. No (“una caricatura de la política actual”). La forma de ajustar criterios y ser muy estrictas con la editorial creemos que ha dado sus frutos.

Y ahí tenéis también a Kim de l´horizon, que se define como “novelista, dramaturgo y actor suizo no binario”, autor de ‘Libro de sangre’, premio nacional de Alemania y de Suiza en 2022… ¿Cuántos libros publicáis al año?

Ocho. Siempre lo tuvimos claro. Ocho al año; somos dos y la única forma de hacer las cosas bien, de dedicarle a cada libro el tiempo que necesita, de hacer buenas lecturas de las traducciones, de hacerlo bien, es con esa cantidad anual. Propuestas podría haber más, pero no lo haríamos bien.

¿Cómo realizáis la selección?

Primero pasa por Silvia. Dónde está ese olfato, ese tino en la selección de autores. Nos fijamos en autores de todo el mundo, nos gusta buscar no por lo que nos llega de agentes, sino buscar por nuestra cuenta y fijándonos mucho en que estén bien escritos.

Habéis puesto mucho el foco en autores de fuera…

Sí, es verdad que al principio pusimos más el foco en autores extranjeros, aunque siempre hemos estado abiertas a firmas nacionales. Pero no trabajamos con cuotas, ni de españoles, ni de mujeres…

¿Mostráis predilección por algunos temas?

Buscamos sobre todo la literatura clásica, la que trata de la condición humana, que es lo que es Fosse. Buscamos ese tipo de literatura. La literatura, cuando tiene un tema en la cabeza, se rebaja. Te podríamos poner por ejemplo el caso de Madame Bovary; no trata de un tema, es una novela sobre la condición humana, que refleja la sensibilidad de una época y en la que ves las fuerzas sociales que se mueven.

Llegamos a Jon Fosse. ¿Cómo llegásteis vosotras a él?

Antes de De Conatus [lo cuenta Silvia], años antes buscaba a autores que me interesaran como lectora, y rebuscando en Internet encontré a Fosse; llegué a una obrita pequeña de él, que no me pareció redonda, pero su estilo sí que me llegó, me pareció un autor excepcional, y cuando decidimos montar la editorial, dijimos: Fosse, lo primero. Pensé que tendría los derechos cogidos, porque no daba crédito a que un autor así no estuviera ya cogido, pero estaban libres. Ya había terminado Trilogía, y es lo que publicamos (con traducción de Cristina Gómez Baggethun). (“Trilogía es un libro hipnótico. Para Jon Fosse escribir es como rezar, y para el lector, leer Trilogía significa entrar en una profundidad desconocida. Con un lenguaje sencillo y un narrador único, Fosse nos cuenta la historia de una pareja de adolescentes que va a tener un hijo y que intenta sobrevivir sin nada en un mundo hostil”). Y luego ya han venido los cuatro tomos de Septología, que ya son palabras mayores, que después, tras ganar el Nobel, hemos recopilado en un solo tomo de casi 800 páginas. (todos con traducción de Cristina Gómez Baggethun).

¿Cómo influye en una editorial pequeña como la vuestra publicar a un Nobel, aunque fuera tan desconocido como Fosse?

Tenemos los derechos de Trilogía y Septología por 10 años, y eso nos ha venido divinamente para darnos a conocer. Porque es difícil llegar. La invasión de novedades cada semana en las librerías hace que a un sello que saca ocho libros al año le resulte muy difícil salir adelante. Estábamos ya en un punto de prestigio, porque la sucesión de premios a autores nuestros hacía pensar que estábamos en el buen camino, pero la publicidad que te da un Nobel es invencible. Cinco años hemos estado intentando que los libreros vendieran a Fosse, que los críticos sacaran una reseña… Imposible. Nadie quería a Fosse. Ni entrevistas ni reseñas. Nadie quería reseñarlo. Los libreros decían: mira, quita… (Risas). Cuando presentas una novedad a los libreros, lo primero en lo que piensan es en el público que puede tener ese libro, a quién se lo van a vender. Y es difícil apostar por escritores como Fosse, por muy buenos que sean, si no tienen un apoyo como un Nobel.

¿Le habéis conocido personalmente?

Sí, en la Feria de Frankfurt de 2019, en la que el país invitado era Noruega y apostaron mucho por él. Se le veía muy abrumado en la feria. Parecía una persona ajena a todo, parecía estar fuera de un espacio concreto, pero, al mismo tiempo, entregado y profesional, receptivo a todas las entrevistas. Distante y a la vez muy comprometido. En 2022 fuimos a Noruega, nos juntaron a las cinco editoriales que le publicábamos en el mundo y nos hicieron un recorrido por los escenarios de Septología; conocimos mucho de su infancia y adolescencia, porque nos llevaron a su instituto, a una especie de museo, un acercamiento a él como autor y persona; cenamos con él, pero, la verdad, apenas habla; él está como muy introvertido. Amable, pero introvertido.

Vive a caballo entre Noruega y un pueblo de Austria. Ha tenido tres matrimonios y seis hijos. Y sí, está encantado con el Nobel, ¿para qué nos vamos a engañar? Lo necesitaba. Es una persona que nació y creció en un ambiente rural donde ser artista se veía como una cosa rara, una pérdida de tiempo; él siempre se ha sentido raro, diferente, incomprendido, y cuando eso te pasa, necesitas apoyo. Y más reconocimiento que el Nobel, pues imposible.

Aparte de Fosse, ¿cuáles han sido vuestros libros con más éxito, los que más parabienes han tenido de público y crítica?

Uno que aúna todo, y que ha sido un bombazo para nosotras, Los árboles, de Percival Everett. Novela gordita, pero escrita con mucho humor. Es espectacular. Es un thriller policiaco y una crítica al racismo en EE UU, pero con muchísimo humor. Es también una sátira a la novela negra, a Trump. Muy divertido, crítico y profundo. A la mitad del libro, hay tres páginas que justifican todo el libro. Ahí te lleva a un extremo para que tomes conciencia de lo que estás leyendo. Se ha vendido fenomenal.

Otro libro que ha ido muy bien ha sido Borregos que ladran, una colección de textos de Juan Izuzkiza, profesor de filosofía del País Vasco, con una reflexión con mucho humor sobre la educación en España, sobre situaciones absurdas en clase, sobre el papel del profesor, del alumno, del padre del alumno. Coincidió la salida del libro con que le entrevistaron en un programa de la tele, y de repente vendimos muchísimo. Fueron cuatro meses en los que no dábamos crédito. A veces el éxito de un libro depende hoy día de una carambola, de que salga por la tele, por ejemplo. Porque crítica literaria seria y profunda en prensa cada vez hay menos. No es la gran literatura la que vende más. Solemos decir que los libros tienen suerte. Y hay libros con buena suerte. En no ficción, tenemos al último gran filósofo de Europa, Jean Luc Nancy, que aborda las dificultades de la comunicación entre personas en la actualidad, y curiosamente también vende bien. Hay un 0,1% de la población que lee cosas más profundas

¿Habéis aprendido de los errores; os han hecho cambiar en algo?

¡Muchas cosas! Por ejemplo, hemos ido aprendiendo a ajustar tiradas. Ahora una normal son 1.000 ejemplares. Al principio tirábamos más.

¿Alguna vez os desanimasteis?

Para decir lo dejamos, no. Pero cansaditas, muy cansaditas, sí. Es una constante animarse la una a la otra. Ha habido momentos difíciles. Sacas con mucho esfuerzo e ilusión una novedad, y luego la ves en una librería, arrinconada en una esquina, de canto, y dices: ¡madre mía!… Es una trampa lo de tener que sacar novedades continuamente. Para los pequeños es muy difícil aguantar ese ritmo por los mecanismos de venta. Nosotras publicamos en un año lo que otros sellos te sacan en un trimestre…

Destaquemos alguna de vuestras últimas grandes apuestas.

Mujer Azul, de Antje Rávik Strubel (“Mujer azul nace de la necesidad de repensar la Europa más reciente. De todas las migraciones, quizá sea la de las mujeres de los países del Este la más silenciada. A través de un viaje, el de una joven checa que abandona su país buscando una vida libre y nueva, descubrimos un mundo oscuro amparado por una justicia turbia”). Trata de una mujer joven que se va de Checoslovaquia a Europa Occidental pensando en una vida mejor, y se da cuenta de que no, incluso sufre una agresión sexual. Nos interesaba, aparte del #metoo, la parte política del libro, la reivindicación de la memoria histórica del Este. Países que necesitan una revisión.

¿Y para el resto de 2024?

Percival Everett, que como te hemos dicho es uno de nuestros autores más importantes. Este año sacaremos, además de Dr. No, la novela adaptada al cine como American Fiction, que ganó el óscar al mejor guión adaptado. Seguiremos con él en 2025 con James, un libro que está causando sensación en Estados Unidos. Estamos muy contentas de que un autor que está con nosotras desde el principio esté ahora considerado como uno de los grandes autores contemporáneos en lengua inglesa. Además, tenemos la satisfacción de que gusta muchísimo a los lectores.

Otra de nuestras grandes apuestas es Esta es tu casa, Fidel, del cubano Carlos D. Lechuga. Con él damos voz a muchos cubanos que necesitan contar cómo es el día a día en la isla y también mostramos el impacto de un líder en una sociedad durante décadas y décadas. Está escrito desde una autenticidad que sorprende mucho.

Y Soberbia, de Recaredo Veredas, una novela importante para entendernos como país. La alta burguesía española jugó un papel fundamental en la transición y creó las bases para una sociedad muy poco permeable a la libre circulación del verdadero mérito. Una parodia que nos pone delante del absurdo de tener que ser alguien.

