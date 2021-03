Cuentos de ‘realismo mágico ecológico’ para reconectar con la naturaleza

Claudia es un personaje de varios cuentos infantiles con temática ambiental. No se conocen, pero tienen mucho en común. Por un lado está el ‘realismo mágico ecológico’ de las tres entregas de ‘Toletis’, una obra de Rafa Ruiz, coordinador de ‘El Asombrario’, periodista ambiental desde 1992 y socio fundador de APIA (Asociación de Periodistas de Información Ambiental). Y por otro lado, otro cuento también mágico: ‘La Clàudia i l’esperit de la muntanya’ (Claudia y el espíritu de la montaña), escrito por María Josep Picó, profesora asociada de la Universidad Jaume I de Castellón, periodista ambiental desde 1998 y también de APIA. Este es un resumen de la charla que mantuvieron recientemente sobre la educación ambiental a través de los cuentos, dentro de las ‘Lecturas Verdes’ que organiza mensualmente APIA.

Las dos Claudias son niñas intrépidas y curiosas, descubren cómo se vive en el mundo rural de Burgos y de Valencia, aprenden a fascinarse por la naturaleza y eso les lleva a hacer amigos. Y así enganchan a los niños que las leen.

El quinto encuentro de Lecturas Verdes, organizado por APIA , tuvo como protagonistas a los niños y concretamente la educación ambiental a través de los cuentos infantiles.

Como en los cuatro diálogos anteriores, fue una conversación amena y agradable, en la que Rafa Ruiz y María Josep Picó nos descubrieron cómo hacen para pasar de los textos periodísticos a la literatura infantil.

“Lo más difícil es encontrar el tono y los personajes; una vez que los tienes, luego sale fluido”, comentó Rafa. “Va tan fluido que yo podría escribir un libro Toletis cada mes; eso sí, para escribirlos necesito salir de Madrid. Es muy importante, para mí, cambiar de ambiente para cambiar de tono. Madrid lo asocio con el periodismo, porque han sido 25 años en El País y ahora ya ocho en El Asombrario. El primer volumen de Toletis lo escribí en el pueblo, el segundo y el tercero –Toletis, cuatro estaciones y Toletis y Claudia– en Sanlúcar de Barrameda, y durante el confinamiento, he vuelto a ellos, a escribir ya el cuarto ­–Toletis y las jirafas– en mi pueblito del norte de Burgos, en las Merindades, el pasado verano”, explica Rafa.

Rafa Ruiz nació en un pueblo de 10 habitantes entre Burgos y Cantabria, en una familia de ganaderos, y por eso defiende con conocimiento la ganadería extensiva y las pequeñas granjas. Durante uno de esos veranos que pasaba en el pueblo, ayudando en las tareas de recogida de la hierba, Rafa sufrió una luxación en el hombro al caerse de un tractor; tenía que quedarse en casa, con el brazo inmovilizado, en compañía de su abuelo de más de 90 años, y ahí empezó a escribir las aventuras de Toletis (publicados por MadLibro y NubeOcho).

“Los doce cuentos que forman cada libro de Toletis, protagonizados por dos niños –Toletis y Tutankamon–, una niña –Claudia– y un perro –Amenofis–, que viven en un pueblo pequeño, tratan de acercar la naturaleza y el mundo rural –ámbitos cada vez más desligados de la mayoría de la población infantil– a niños de todas las edades, podríamos decir de entre 7 y 107 años, por elegir números que el propio Toletis considera mágicos. Son cuentos de gran carga ecológica, que enseñan el valor del paisaje y del clima, de la nieve , la niebla y el viento, de los árboles y las aves; en un ambiente positivo, de aventuras de realismo mágico-ecológico”, señala la reseña de la contraportada.

Niños y niñas de 7 a 107 años, porque para Rafa ser niño es una actitud, no una edad.

María Josep Picó empezó de periodista ambiental en el diario Levante y ahora trabaja en un proyecto dentro de la Universidad Jaume I para conectar videojuegos, arte y cambio climático. “Queríamos implicar a los investigadores a través de comunicación científica transmedia y ahora trabajamos en crear contenidos con científicos, estudiantes de Primaria y Secundaria, artistas”, explica Picó.

Para María Josep, la idea de escribir un cuento infantil surgió a partir de un encargo de la editorial Andana de Valencia, que había puesto en marcha una colección de libros con valores. “Me costó muchísimo. Tenía que ser de temas de medioambiente; y sí, los temas los tenía claros, pero me costó, no es nada, nada fácil escribir literatura infantil”, comenta María Josep. Claudia es una niña que vive en la ciudad, juega mucho con videojuegos, va en autobús al cole, sus padres trabajan mucho y no le hacen ni caso; cuando se ha de trasladar al mundo rural porque se rompe una muñeca, se reencuentra con un mundo totalmente distinto.

Los dos autores huyen de las moralejas, porque prefieren que los niños interpreten las historias. “Odio las moralejas, como dice Claudia; donde esté una buena comadreja, que se quiten las moralejas”, comenta Rafa.

María Josep añade que “el público infantil es muy exigente”. Escribió el libro estando embarazada y ahora, al leerlo con sus hijos, se ha dado cuenta de lo exigentes que son y de que hay que tratarlos sin moralizar.

Tener a la naturaleza como amiga

Cada libro de Toletis está compuesto por 12 cuentos –tres por cada estación– y los valores que transmiten son tranquilidad, serenidad, no sentir miedo y tener a la naturaleza como una amiga, explica Rafa. Sencilla y naturalmente. Se utilizan como libro de texto en varios colegios para alumnos de 8 y 9 años. (Miriam Leirós, una de las más activas coordinadoras y portavoces de Teachers for Future, fue pionera hace ocho años en percatarse de su poder pedagógico). También ha sido traducido al inglés el primer volumen. Las ilustraciones son creación de Elena Hormiga; el entendimiento mutuo sobre cómo dibujar los personajes y su ambiente surgió desde el minuto 1”, dice Rafa. “Por ejemplo, en el pelo de Claudia se sabe su estado de ánimo, si se ha levantado de buen humor, lo que ha comido, si está nerviosa o tranquila. Y Elena captó rápidamente lo que yo tenía en la cabeza”.

Además, Rafa Ruiz es autor de El increíble viaje de Neuman Tikin, con el apoyo de Signus, sobre el mundo del reciclaje, a través de personajes como Lady Lata y la Señorita Espantapájaras.

Por su parte, María Josep explica que quiso que las ilustraciones corrieran a cargo de Xavi Sepúlveda: “Me identifiqué con la Claudia que creó; fue un proceso muy curioso verla ilustrada”.

Los dos coinciden en que la literatura creada por personas del territorio aporta mucho para conocer los valores naturales de la zona, al ser relatos de proximidad. “Cada vez vivimos más en ciudades, la población europea está concentrada en ciudades, aunque deberíamos revertirlo, y la pandemia lo ha demostrado”, concluyó María Josep. “Hemos sentido la necesidad de tocar la tierra y encontrarnos con la naturaleza, con el mundo rural y con saber lo que comemos, y también integrarla en la ciudad, porque dentro de la ciudad puede haber naturaleza; se trata de naturalizar nuestras urbes”.

Los otros encuentros de ‘Lecturas verdes’ de APIA:

César Javier Palacios y Javier Morales.

José Luis Gallego y Antonio Cerrillo, aquí.

Maribel Orgaz y Julio Martínez, aquí.

Carlos Fresneda e Irene Baños, aquí.

COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE, HACE SOSTENIBLE ‘EL ASOMBRARIO’.

Relacionado