20 libros de 2021 para frenar la marea lgtbfóbica

No diremos aquí que los libros curan la ideología fascista y patriarcal, ni que leer nos hace mejores personas, más sabias y más tolerantes, porque sería faltar a la verdad. Pero sí es cierto que es imprescindible comenzar a leer diferente: Atender a aquellas voces que han sido silenciadas durante siglos, informarse sobre las formas de vivir y de ser de colectivos tradicionalmente ignorados y tratar de, al menos, conocer parte de la complejidad del mundo. Entender, al fin, que la diversidad es tan antigua como el ser humano y que hay personas que no son como tú y que nunca lo van a ser. Para intentar contribuir a este conocimiento, en ‘El Asombrario’ hemos seleccionado 20 libros LGTB+ del año 2021 que creemos que es indispensable seguir leyendo en 2022.

2021 ha sido, de nuevo, un año duro para el colectivo LGTB+: No solo seguimos padeciendo una creciente violencia lgtbfóbica, sino que los discursos más intolerantes siguen permeando en las instituciones y amenazando con destruir algunos de los logros legales que se han conseguido en las últimas décadas. Algunos derechos que ya considerábamos permanentes e indisolubles corren el riesgo de ser arrebatados. La escasa protección, el insignificante empoderamiento, la apenas vislumbrada libertad para ser quiénes somos, están de nuevo en clara amenaza.

Para frenar esa peligrosa deriva de nuestra sociedad, aquí nuestra selección. Los 20 libros que ofrecemos no son novedades, sino libros que se han publicado hace meses (y en algún caso, casi hace un año). Hay que terminar con el mandato destructor del mundo editorial, que nos obliga a consumir lecturas y conocimiento como si fuera algo pasajero: La literatura LGTB+ no pasa de moda, no tiene más o menos vigencia ni se agota con el tiempo. Leer poesía, ensayo, novela gráfica, relatos, teatro o narrativas escrita por personas del colectivo es una de las mejores formas de conocernos. Ojalá esta lista caiga en tus manos, persona cisheterosexual, y te ayude a comprender muchas cosas:

1. Dolore minimo, Giovanna Cristina Vivinetto (Letraversal).

Un magistral libro de poesía que aborda la cuestión trans desde la propia experiencia de la autora. En palabras de su editore, Ángelo Néstore: “Dolore minimo no solo se convirtió en el libro de poemas de una poeta viva más vendido en Italia, sino que fue el primero en tratar en versos el tema de lo trans de una forma explícita. Con un delicadísimo prólogo de Dacia Maraini, Dolore minimo para mí tiene el gran acierto de conjurar temáticas sobre los cuerpos no normativos dialogando con una forma más clásica y heredera de la tradición poética italiana”.

2. La herencia, Matthew López (Dos Bigotes).

Una fascinante obra de teatro sobre la pandemia del sida –maravillosamente traducida por Joan Daròs–, que a la vez es un homenaje a Regreso a Howards End de E. M. Forster. La obra de Matthew López sigue a un conjunto de hombres homosexuales de diferentes edades y clases sociales en Nueva York durante décadas, mientras reflexionan sobre su responsabilidad individual y colectiva frente al virus.

3. El arcoíris de la evolución, Joan Roughgarden (Capitán Swing).

Publicado originalmente en 2004, este ingenioso ensayo de la bióloga evolutiva Joan Roughgarden, que hemos reseñado recientemente en El Asombrario, desafía muchos de los conceptos científicos y médicos tradicionalmente establecidos sobre la identidad de género y la orientación sexual, y reconstruye el discurso científico teniendo en cuenta las críticas feministas, homosexuales y transgénero. Como Alana Portero señala en su prólogo, se trata de “una celebración de la vida en toda su belleza y complejidad”.

4. Maricas y sus amigas entre revoluciones, Larry Mitchell & Ned Asta (Consonni).

La joya del año. Una fábula-manifiesto de culto queer, publicada originalmente en 1977, que encierra una necesaria e incisiva crítica al capitalismo y al cisheteropatriarcado, con total vigencia hoy en día. Un alegato contra la normatividad de género y a favor de los movimientos por la disidencia sexual, bellamente ilustrado por Ned Asta y magníficamente traducido por Jesús Alcaide y Jon Snyder.

5. Árbol ginecológico, Victoria Vaccaro García (Libero Editorial).

La ópera prima de la escritora ecuatoriana Victoria Vaccaro García es un impactante poemario sobre la otredad negada. Inés Martínez, editora del libro, nos lo recomienda así: “Victoria se presentó a mí, a España, como una poeta mujer trans con una escritura familiar y al mismo tiempo violenta y apabullante. La voz de Victoria trasciende lo biológico, lo que permite entretejer otras derivas de lo poético, como dice Natalia García Freire en su texto de contracubierta”.

6. ¿Quién teme a lo queer?, Víctor Mora (Continta Me Tienes).

El escritor y activista Víctor Mora lleva hablándonos de lo queer desde 2018 en su sección del blog 1 de cada 10 de 20 Minutos. En este ensayo, Mora profundiza en la cuestión y nos presenta ciertas consideraciones sobre la cuestión queer que aún no han sido resueltas, a la vez que traza una necesaria genealogía del concepto a través de las palabras de relevantes pensadoras como como Judith Butler o Susan Stryker.

7. El secreto de la fuerza sobrehumana, Alison Bechdel (Reservoir Books).

La última novela gráfica de Alison Bechdel, mítica autora de Fun Home. Seleccionada como una de las mejores obras literarias de 2021 por The New York Times, Esquire o The Objective, El secreto de la fuerza sobrehumana teje un relato íntimo sobre la identidad, la mortalidad, la adicción, la alegría, la fortuna y las preocupaciones de toda una generación.

8. Las tres carabelas, Blas Matamoro (Blatt&Ríos).

La editorial Blatt&Ríos ha rescatado en 2021 dos novelas de Blas Matamoro escritas en los años 80 y que las ha publicado en el volumen conjunto Las tres carabelas. Dos obras en las que Matamoro retrata las dinámicas culturales y sexoafectivas de los hombres homosexuales en Argentina a finales del siglo XX. En El Asombrario tuvimos la oportunidad de charlar con el autor coincidiendo con el lanzamiento del libro.

9. Desear la casa, Rodrigo García Marina (Cántico).

El último poemario de Rodrigo García Marina es una obra madura, filosófica y muy depurada estilísticamente. En palabras de su editor, Raúl Alonso, “Desear la casa es una profunda crítica a la ontología de la tradición heteropatriarcal y judeocristiana y a todos los valores que han sostenido la farsa de una democracia capitalista basada en su falaz Estado del bienestar”.

10. Stone Butch Blues, Leslie Feinberg (Antipersona).

La traducción al español de esta obra de culto del siglo XX ha sido uno de los acontecimientos editoriales del año. Layla Martínez, su editora y traductora, lo resume así: “Traducir y editar Stone Butch Blues ha sido una aventura increíble, tanto en lo personal como en lo profesional. No solo porque es la primera vez que aparece en castellano un libro que es un clásico imprescindible de la tradición literaria LGTB+, sino también por lo demoledora que es, por cómo se unen en ella las luchas de clase, género y orientación sexual para hacer que nazca la esperanza incluso cuando la realidad parece llevarnos la contraria”.

11. Pronto seré de oro y carmín, Vanina Bruc (Dos Bigotes).

Los relatos de Vanina Bruc recogidos en Pronto seré de oro y carmín reflejan una pluralidad de existencias marcadas por la confusión, la crisis y la magia. Las protagonistas de sus historias son personas fuera de la norma –por ser trans, por hacer drag, por ser lesbianas, por ser brujas– que solo buscan ser libres y vivir sus vidas a su modo. La autora nos contó algunas de las claves de lectura del libro en la entrevista que le hicimos en abril.

12. The Wicked + The Divine, Kieron Gillen & Jamie McKelvie (Norma).

Este año se ha publicado en español el noveno y último tomo de esta saga única. Cada 90 años, doce dioses se reencarnan en cuerpos mortales, pero saben que en dos años morirán. Gillen y McKelvie han dado luz a una historia gráfica brutal, con una sana y variada representación LGTB+ donde los personajes son bisexuales, trans, no binarios…, pero el foco de la historia no son sus orientaciones o identidades sexuales.

13. Napalm en el corazón, Pol Guasch (Anagrama).

Publicada originalmente en catalán y galardonada con el VI Premi Llibres Anagrama, esta novela de Pol Guasch cuenta la arrebatada y poética historia de una pareja de chicos en una zona militarizada, donde tienen que enfrentarse a la hostilidad del entorno, la intolerancia hacia su relación y unas condiciones de vida precarias. Una bellísima y sensible fábula que casi se lee como una historia de ciencia ficción.

14. Doña Concha, Carla Berrocal (Reservoir Books).

La nueva novela gráfica de Carla Berrocal retrata de forma apasionante la vida de Concha Piquer, una de las grandes artistas de la copla española. Lo interesante es que no se trata de una biografía al uso, sino que mezcla episodios de la vida de la cantante con testimonios de expertos sobre su figura, explorando la importancia de la copla para el empoderamiento femenino o su vinculación con el movimiento LGTB+.

15. Cantar qué, Juan de Beatriz (Pre-Textos).

El primer poemario de Juan de Beatriz, reconocido con el XXI Premio de Poesía Emilio Prados, es un libro deslumbrante, maravillosamente escrito y lleno de imágenes poderosísimas. Heredero de la mejor tradición literaria, Juan de Beatriz ha dado a luz un libro de poesía casi cantado con ecos de Cernuda, Garcilaso, Cavafis o Manrique.

16. En la casa de los sueños, Carmen María Machado (Anagrama).

¿Qué ocurre cuando los abusos dentro de una pareja se dan fuera del marco sexoafectivo de la heterosexualidad? En esta desgarradora novela, Carmen María Machado cuenta la relación tóxica que ella misma sostuvo con otra mujer cuando era joven, y reflexiona de forma original sobre qué sucede cuando el agresor en una relación no es un hombre heterosexual de mentalidad machista, sino una mujer lesbiana.

17. Después de lo trans, Elizabeth Duval (La Caja Books).

Uno de los ensayos LGTB+ que más dio que hablar en 2021 en España. Raúl E. Asencio, editor del libro, nos habla así de él: “Elizabeth Duval ha hecho gran esfuerzo de reescritura y de trabajo con el texto para explicar y acercar algunas cuestiones teóricas fundamentales para entender mejor el momento actual de la izquierda y el feminismo. Después de lo trans es un libro para enterarse y conocer, pero este no se agota en su utilidad. Es un ensayo vivo y lúcido, dispuesto al diálogo y escrito con el pulso de una gran estilista”.

18. La parcela, Alejandro Simón Partal (Caballo de Troya).

El poeta Alejandro Simón Partal se estrena en la narrativa con esta melancólica novela que cuenta la impetuosa y efímera historia de amor entre un profesor de literatura española que llega a una ciudad del norte de Francia y un refugiado sirio que malvive en uno de los campamentos de refugiados más grandes de Europa. Una preciosa historia que deja un poso de tristeza.

19. Cuidados trans, Hil Malatino (Bellaterra).

Este interesantísimo ensayo de Hil Malatino es una crítica a cómo se han pensado los cuidados tradicionalmente, colocando siempre a las estructuras familiares cisnormativas en el centro. Para contribuir a la supervivencia y la mejora de las vidas de las personas trans es imprescindible replantear cómo concebimos los cuidados y cómo estos afectan de forma directa a los modos dominantes de vivir.

20. Fuckboys, Logan February (Kriller71).

El primer volumen de poesía en español de Logan February –escritore nigeriane de género no binario y activista LGTB+– es, en palabras de sus editores, “una obra que explora el deseo, el erotismo, la identidad queer, el duelo, la homofobia y la enfermedad mental”. Se trata de una antología, traducida magistralmente en lenguaje inclusivo por Ezequiel Zaidenwerg, que incluye poemas de todos los libros publicados por February hasta la fecha.

