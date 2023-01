23 libros LGTB+ imprescindibles para empezar 2023 con buen pie

Por tercer año consecutivo, en ‘El Asombrario’ hemos elaborado una lista de los libros LGTB+ de 2022 que creemos importante seguir leyendo en 2023. Os proponemos 23 obras para todos los gustos –ensayo, poesía, novela, teatro, autobiografía, novela gráfica…–, publicadas en el último año, que han contribuido de forma decisiva a dar una mayor visibilidad a la diversidad del colectivo. Con esto queda demostrado, un año más, que la etiqueta ‘literatura LGTB+’ no es más que un marcador para ayudarnos a encontrar nuestras historias, no un sello relacionado con la calidad.

2022 ha sido un año agridulce para el colectivo LGTB+. Aunque la esperada Ley Trans y LGTBI ha sido por fin aprobada en el Congreso, los importantes avances que promueve se han visto en parte ensombrecidos por los recortes producidos durante su tramitación, como la falta de reconocimiento de las personas no binarias o la eliminación de toda referencia a la violencia intragénero. No obstante, esta normativa nos da motivos para la esperanza y supone un avance si lo comparamos con la menor protección que teníamos hasta ahora.

Esperamos que esta lista –arbitraria, incompleta, como todas las listas– contribuya un poco a crear esa conciencia sobre la diversidad que a muchas personas les sigue faltando y a seguir avanzando en la consecución de derechos en 2023:

Todo era por ser fuego, Roberta Marrero (Continta me tienes).

“Me apareceré sin embargo ante Tomás / Le meteré su dedo en mi llaga / Creerá por fin que he resucitado, que soy mujer, que he / vuelto de la tumba”. Como dice Víctor Mora en el prólogo, el de Marrero es un poemario poderoso donde “la voz de la poeta no escribe en la jaula reservada para su cuerpo, su voz es la jaula, abierta, oxidada”.

Sobre mi hija, Kim Hye-Jin. Traducido por Irma Zyanya Gil Yáñez y Minjeong Jeong (Las afueras).

Esta novela refleja de una forma conmovedora el enorme abismo que se genera entre una madre surcoreana y su hija lesbiana, cuando esta se instala a vivir en su casa junto a su novia. Resulta especialmente interesante el punto de vista elegido para narrar la historia, el de la madre homófoba que no acepta ni comprende a su hija.

De querer así, Gustavo Pecoraro (Egales).

El escritor, periodista y activista LGBT+ argentino Gustavo Pecoraro nos ha sorprendido este año con un libro a caballo entre la novela y la autobiografía, donde se alterna la narración de episodios de su propia vida con los de su madre, la Nelly. Como dice el escritor José Luis Serrano en el prólogo, «nada es ficción en las novelas como todo es ficción en las biografías”.

Rosa, Gaëlle Geniller. Traducido por Rubén Lardín (Ediciones La Cúpula).

Rosa es un adolescente que vive en el París de los años 20, rodeado de boas y plumas, y que está a punto de hacer su debut en el cabaret El Jardín. En esta bellísima novela gráfica, Geniller sigue los pasos de este joven (y de sus inseguridades y dudas sobre su propia identidad) para contarnos una historia sobre la importancia de la familia, la libertad de expresión o el amor.

Lo que hay, Sara Torres (Reservoir Books).

La primera novela de la reconocida poeta Sara Torres es una honesta narración que, como un vendaval, mezcla lirismo, delicadeza, confesionalidad, provocación y belleza. Una historia que habla del amor entre mujeres, pero también de la relación con las madres, el duelo, el amor o las peculiaridades del deseo.

Esta herida es un mundo, Billy-Ray Belcourt. Traducido por Bruno Mattiussi (Letraversal).

“un espectro es un género. género es otra palabra para historia de terror.” El primer libro de poemas de Billy-Ray Belcourt, publicado originalmente en 2017, es una celebración radical y revolucionaria de la diferencia, un rechazo al colonialismo y sus consecuencias, una brillante reflexión en torno a los límites de la violencia, el amor y el cuerpo.

Rojo del arcoíris es un proyecto marxista que busca reclamar el espacio históricamente arrebatado a las disidentes sexuales de la clase obrera. En este monográfico, el colectivo recoge una interesante selección de textos que ofrece “una visión expansiva y desviada del marxismo, capaz de hacer temblar el orden existente”.

Niño santo, Luis Maura (Dos Bigotes).

En su segunda novela, Luis Maura nos habla de forma magistral sobre lo que supone ser diferente en el mundo rural. Un libro que reflexiona sobre la búsqueda de identidad, la influencia de la religión católica, la familia, el acoso durante la infancia o las duras exigencias de la masculinidad tóxica. En julio, Rafa Ruiz entrevistó al autor para El Asombrario.

Los montes son tuyos, Alberto Cortés (Continta me tienes)

El director de escena, dramaturgo y performer Alberto Cortés reúne en esta obra sus piezas El Ardor y One night at the golden bar. En ellas, de una forma muy poética, el autor habla de forma desgarradora al público y aborda variadas cuestiones sin autocensura. Como dice Rodrigo G. Marina en el epílogo, “la dramaturgia de Alberto en efecto es un lugar común porque interpela directamente a quienes miran”.

Flores particulares, Nora Eckert. Traducido por Virginia Maza (Tránsito).

“Leer a Nora Eckert ha sido un tránsito maravilloso por el reconocimiento, el desasosiego, el humor, la belleza y el desacuerdo”. Así habla del libro la escritora Alana S. Portero en su prólogo. Unas apasionantes memorias donde la autora, periodista y crítica cultural alemana cuenta con humor, confianza y naturalidad su transición de género en el Berlín de los años 70.

Llévame contigo, Anneli Furmark. Traducido por Alba Pagán (Blackie Books).

En esta inolvidable novela gráfica, Anneli Furmark nos cuenta la historia de Elise y Dagmar, dos mujeres casadas de mediana edad que, tras conocerse y sentirse irremediablemente atraídas, comienzan una relación que les hace replantearse sus vidas. Una punzante historia sobre la orientación sexual, el deseo, la fidelidad y la soledad.

Las degeneradas trans acaban con la familia, coordinado por Ira Hybris (Kaótika Libros).

En palabras de Sophie Lewis, prologuista, este libro es “una declaración de guerra de clases desde una perspectiva trans proletaria”. Una magnífica compilación de textos políticos de autoras tan imprescindibles para el colectivo como Laura Miles, Leslie Feinberg, Kay Gabriel, Naomi Cohen, Michelle O’ Brien, Alana Portero o Alicia Ramos.

La muerte de Vivek Oji, Akwaeke Emezi. Traducido por Arrate Hidalgo (Consonni).

Le escritore nigeriane Akwaeke Emezi vuelve a sorprendernos tras su novela debut, Agua dulce (reseñada este año en El Asombrario), con un libro que aborda de forma magistral la situación de las personas LGTB+ en Nigeria. Una inolvidable novela sobre la lgtbfobia, las consecuencias del colonialismo, la identidad, la importancia de la familia, la amistad y el amor.

¡Ay, campaneras!, Lidia García García (Plan B).

En su libro, continuación lógica del podcast del mismo nombre, Lidia García nos acerca al mundo de la copla desde un nuevo prisma. Un espacio que, lejos de ser tan conservador como creemos, fue un escenario esencial para el feminismo y el colectivo LGTB+. En palabras de la autora: “La copla ha sido siempre un espacio de identificación para las personas que se salían de ese senderito tan estrecho de lo que estaba bien en términos sexuales”.

Cine Crush, Popy Blasco (Dos Bigotes).

El periodista Popy Blasco nos cuenta en este desenfadado y original ensayo cómo el cine contribuyó a que toda una generación de homosexuales descubriera su orientación disidente en una época donde los referentes reales escaseaban. En esta entrevista para El Asombrario, Popy nos habló un poco más sobre qué buscaba al escribir su libro.

Solo los valientes, Alejandro Albán (Círculo de Tiza).

El libro de Alejandro Albán es un testimonio honesto y emocionante sobre el devenir vital del autor y su construcción personal como hombre trans y gay. Una obra autobiográfica que transita por algunos de los temas más relevantes para todo ser humano: la identidad, la culpa, la rebeldía, la familia o la aceptación personal y colectiva.

Rotura, Fran Garcerá (Lastura).

“Yo nací sin dueño. / Si bebo es solo por mi sed. / Dreno el mar por el gozo / de decir: yo he estado / en ese fondo tocado de luz”. El primer poemario del investigador y escritor Fran Garcerá nos ofrece un conjunto de hermosos poemas, articulados en torno a la idea de rotura, en los que se habla del yo, del hogar, de la infancia, del amor o del deseo.

Diana & Charlie, Elias Ericson. Traducido por Alba Pagán (Astiberri).

Esta novela gráfica nos cuenta la historia de Diana y Charlie, dos adolescentes trans inseparables, y los problemas a los que se tienen que enfrentar en su día a día: la (falta de) aceptación social y familiar, la salud mental, los tratamientos hormonales… Porque, como el propio autor, Elias Ericson, afirma, “para demasiadas personas LGTB+ la infancia es una herida difícil de cerrar”.

Águilas, Fló Guerin (Dos Bigotes).

Esta novela de Fló Guerin narra el despertar erótico y sentimental de su protagonista, una joven que se escapa de un internado junto a su enamorada, recalando en su huida en Águilas, Murcia. Como señaló Sonia Fides en su reseña, se trata de “una huida tragicómica en la que dos amantes quinceañeras descubren el despertar al amor y al dolor”.

Dysphoria mundi, Paul B. Preciado (Anagrama).

En esta ambiciosa e inclasificable obra, a caballo entre el ensayo, la filosofía y la autobiografía, Preciado defiende que todos los cambios que experimentamos en la actualidad nos conducen a un irremediable colapso global. Para abordar este fenómeno, el filósofo propone utilizar el concepto de disforia para explicar la necesaria transición hacia un nuevo modelo de vida.

Coto privado de infancia, Paco Tomás (Planeta).

En su segunda novela, el periodista nos cuenta la historia de Tomás Yagüe, un hombre que ha crecido a la sombra del rechazo de su entorno hacia su orientación sexual. Tomás, trasunto del propio Paco, es un hombre que tiene que luchar contra la herida abierta que es la infancia. Una novela desgarradora y magistral. Hace unos meses tuvimos el placer de charlar con Paco sobre el libro.

Más señoras que se empotraron hace mucho, Cristina Doménech (Plan B).

Tras el enorme éxito de la primera parte, en este segundo libro la investigadora Cristina Doménech nos trae más historias de mujeres que fueron silenciadas debido a su orientación sexual y a sus relaciones con otras mujeres. En esta nueva entrega, Doménech nos cuenta las interesantes historias de escritoras como Katherine Mansfield o Nobuko Yoshiya o de aristócratas como la condesa de Murat.

Esto no se dice, Alejandro Palomas (Planeta).

En enero de 2022, Alejandro Palomas denunció públicamente haber sido víctima de abusos sexuales cuando era un niño por parte de un religioso. En este libro, un relato doloroso y crudo, Palomas desgrana con honestidad el daño sufrido y las consecuencias vitales que vinieron después. Ana Esteban recogió hace unas semanas todo lo que el autor contó en la presentación del libro en Madrid.

