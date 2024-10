Los colegios dan un ejemplo a la sociedad en cambio climático

Teachers for Future ha presentado una Guía en la que un cambio frente a la crisis climática ya es posible. ‘28.000 por el Clima’, que se puede descargar gratuitamente 28 000 por el Clima – Teachers For Future Spain, busca dar soluciones e ideas para que los más de 28.000 colegios que hay en España sean más sostenibles, mejoren la vida escolar y se conviertan en ejemplo de acción climática para todos.

Las niñas y niños, jóvenes y profesores son protagonistas de noticias que muestran cómo el cambio climático ya está aquí. Altas temperaturas en las aulas que hacen inviable seguir con las clases, patios sin sombra que convierten los recreos en hornos o clases anegadas por las trombas de agua. Frente a colegios que son víctimas de los efectos del cambio climático, la alternativa es convertirse en motores del cambio y transformar las escuelas y convertirlas en ejemplos para la sociedad. De víctimas a agentes transformadores.

Ahí es donde llega la guía ’28.000 por el Clima’ de Profes por el Futuro, recientemente presentada en Madrid.

Podemos encontrar cinco ejes en los que los colegios pueden avanzar mucho.

El primero son los residuos: no se trata solo de reciclar, que es el último paso, sino de no generar tantos residuos. Podemos evitarlos si, por ejemplo, llevamos la merienda en un envase reutilizable o llevamos fruta al recreo, que no requiere envoltorios.

El segundo eje es la alimentación. Los comedores escolares pueden enseñar mucho sobre alimentación saludable con fruta y verdura de temporada, de proximidad y con raciones ajustadas al número de niños, para evitar el desperdicio alimentario. Nuestra alimentación supone el 52% de la huella ambiental que genera nuestro consumo, por lo que es clave trabajar por una alimentación sana, saludable y sostenible.

El tercer eje es la movilidad. En los accesos a los colegios se produce el 20% de la contaminación que respiran los menores, por lo que es necesario reducir los desplazamientos en coche. Llegar al colegio caminando o en bici reduce el estrés de los niños y facilita su concentración, por lo que es imprescindible crear caminos escolares seguros.

El consumo de energía y agua es el cuarto eje. Conocer cuánto se gasta en agua y en energía es el primer paso, por eso es recomendable hacer una eco-auditoría al inicio del curso escolar, para ver en qué puede haber una mayor eficiencia, con termostatos, cambio de fluorescentes por LED, detectores de presencia o recogida de agua de lluvia, por ejemplo.

Y la naturalización es el quinto eje de esta Guía, que propone crear espacios verdes dentro del colegio y realizar más actividades al aire libre y en la naturaleza.

Miriam Campos Leirós, coordinadora general de Teachers For Future Spain, señaló en la presentación: “El cambio climático es un tema ambiental, pero también social, porque no solo afecta al medio ambiente, sino también a las personas”. El cambio climático y el deterioro ambiental tienen consecuencias sociales; “la salud planetaria y la salud humana van íntimamente ligadas”, apuntó. “El medioambiente y su afectación se relaciona con todas las áreas de vida, desde la alimentación a la vestimenta, las formas en que nos desplazarnos, el ocio, el consumo y también las formas de relación que elegimos como personas”.

Y para que los colegios se conviertan en motores del cambio, desde Teachers for Future proponen la iniciativa Schools for Change (Escuelas por el Cambio) y movilizar al profesorado para transformar los centros educativos y sus barrios. Así, alumnos y profesores conocen mejor su entorno próximo y se preguntan qué harían para mejorarlo, dándoles la oportunidad de que puedan opinar, de participar y transformar a su escala su entorno social y ambiental.

Otra propuesta es reflexionar a través del arte. El proyecto Arte Climático surge buscando nuevos caminos para concienciar y llamar a la acción climática; resulta del fruto de la colaboración de Teachers for Future Spain y el grupo ADICI de la Universidad de Sevilla. La idea es que el arte combate también el cambio climático. El arte climático propone ser vehículo para la reconexión con la naturaleza, la educación ambiental, la justicia social, el desarrollo sostenible, creando un nuevo diálogo con cada ámbito que nos afecta buscando crear conciencia, denuncia, mirada reflexiva desde la creatividad y la educación artística.

Teachers for Future Spain celebra su III Congreso Nacional sobre educación ecosocial este sábado, 5 de octubre, en Pamplona, en su Planetario.

COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE, HACE SOSTENIBLE ‘EL ASOMBRARIO’.

Relacionado