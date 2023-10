‘Orlando’: Las secuelas del horror de quien regresa de la guerra

El Teatro Real estrena ‘Orlando’ de Handel en la versión que el genio de la escena Claus Guth realizó en 2019 para el Theater an der Wien. Una visión hiperrealista de una de las ‘óperas mágicas’ del compositor alemán que incide en el Síndrome de Estrés Postraumático que sufre el protagonista al volver de la guerra. Todo con un elenco espectacular encabezado por los contratenores Christophe Dumaux y Anthony Roth Constanzo.

“Lamentablemente, nuestra puesta en escena no puede estar de más actualidad, cuando llevamos más de un año de guerra en Ucrania y asistimos al horror de lo que está pasando en la Franja de Gaza”. Lo dice el director de escena alemán Claus Guth desde la pantalla de plasma de un televisor en el que le vemos durante una conexión online en la rueda de presa de presentación de este Orlando de Handel, que se estrenará en el Teatro Real el 31 de octubre. Según el libreto anónimo de la ópera adaptado de L’Orlando, overo la gelosa pazzia, de Carlo Sigismondo Capece, basado a su vez en el Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, el protagonista de la obra, cuando vuelve de la guerra, rechaza ferozmente en su interior la vuelta a la vida militar y prefiere dejarse llevar por la locura del amor. “Orlando no quiere volver a luchar nunca más”, explica Guth, “lo que me llevó inmediatamente a pensar en el Síndrome de Estrés Postraumático. Ahora, con las guerras de Ucrania y Gaza, vemos a soldados y civiles que han sufrido durante mucho tiempo y sabemos lo profundo que marca psicológicamente una guerra. Muchos terminan convirtiéndose en personas peligrosas. Pensé que era algo de lo que debíamos hablar en este montaje”.

Así, sobre las tablas del Teatro Real, en el que Guth instala –al igual que en otras de sus icónicas propuestas como Rodelinda, Lucio Silla o Don Giovanni que se han visto recientemente en el coliseo madrileño– un escenario giratorio donde los personajes “habitan en un mundo muy real”. Se ha establecido un paralelismo entre el Orlando de esta producción y el protagonista de Taxi Driver de Martin Scorsese, pero en realidad va mucho más allá. La dramaturgia de Ronny Dietrich se lleva el drama handeliano a un psico-thriller contemporáneo protagonizado por un veterano de guerra que vive en algún lugar soleado y junto al mar, probablemente Florida, en un clima sofocante y bochornoso. Y es cierto que veremos a un Orlando violento, misántropo, desencantado del género humano, brutal y asocial, pero también con un mundo interior de emociones y sentimientos terriblemente mal gestionados. La guerra le ha herido de tal manera y con tal profundidad que es incapaz de amar. En este Orlando están todas las formas del amor. En ocasiones, no es más que una estrategia o una manifestación del simple y puro deseo, atracción arrebatada o conformismo por no sentirse uno solo. Todo esto nos atacará desde el escenario.

Según Joan Matabosch, director artístico del Teatro Real, esta es la primera vez que el Orlando de Handel se ofrece en Madrid en una versión representada. Hace tres años, dentro del ciclo Universo Barroco del Centro Nacional para la Difusión de la Música, se interpretó en versión de concierto en el Auditorio Nacional con Il Pomo D’oro dirigido por Francesco Corti, con el contratenor Max Emanuel Cencic en el papel de Orlando y una asombrosa y arrebatadora interpretación de la soprano Kathryn Lewek en el papel de Angelica.

El director musical de estas 7 funciones que tendrán lugar en el Teatro Real será Ivor Bolton, salvo la del día 10 de noviembre, en la que pasará el testigo a Francesc Prat. Bolton ha explicado que dentro de la profusa y abultada producción handeliana, Orlando marca “un punto de inflexión”. Algo que confirma Matabosch, que considera que el compositor que sabía que la ópera italiana tradicional estaba en clara decadencia, “utiliza los instrumentos de esa propia ópera italiana para dinamitar el género desde dentro”. En Orlando –aunque las hay y bellísimas– las arias da capo, el virtuosismo y los fuegos artificiales ya no serán el andamiaje central de la obra. Handel se permite una libertad compositiva que le lleva a estar mucho más centrado en el drama y la acción que en el lucimiento de sus cantantes. “Probablemente nos encontremos ante la mejor, o una de las mejores, óperas de toda la producción de Handel”.

El elenco se completa con la soprano Anna Prohaska, que ya participó como Dumaux en el estreno de esta producción en Viena hace cuatro años, en el papel de Angelica. Giulia Semanzato, que también participó en el estreno vienés, donde recibió muy positivas críticas por su interpretación de Dorinda. También formó parte del elenco del estreno, el bajo barítono Florian Boesch, interpretando al crucial personaje de Zoroastro, desdoblado en dos figuras diferentes en esta producción; punto importantísimo de esta propuesta de Claus Guth, pero que abordaremos aquí tras el estreno en el Real el próximo martes.

Puedes consultar aquí las funciones de ‘Orlando’ en el Teatro Real.

