Libros imprescindibles para montar en casa nuestra eco-biblioteca

Hemos elegido a un grupo de expertos en medio ambiente para que nos recomienden obras que consideran fundamentales en nuestra biblioteca verde. O deberían serlo, por su calidad literaria, su incombustible actualidad y su clarividencia sobre cómo funciona el mundo y qué hacer para cambiar el rumbo. Esta es la selección de eco-libros imprescindibles para los científicos Fernando Valladares y Alicia Pérez-Porro; Juan Carlos del Olmo, director de WWF España; la periodista Josefina Maestre y el político y activista ambiental Juan López de Uralde. Y aquí salen desde Naomi Klein a Richard Leakey, María Novo y Rachel Carson.

Desde que Henry David Thoreau publicó su manifiesto en defensa de la naturaleza ‘Walden’, o ‘Vida en el bosque’, en 1854, hasta nuestros días son millones las páginas que se han escrito, y no sólo para retratar su belleza. También para ayudar a comprender los procesos de cambio que en esos 170 años ha experimentado el mundo que habitamos, al albur de una revolución industrial y tecnológica que era impensable cuando el filósofo norteamericano explicó cómo la armonía natural era el modelo para un desarrollo humano que luego tomó otros derroteros. En esta inmensa biblioteca ambiental global,

Entre los clásicos seleccionados hay best sellers que conviene tener cerca. Uno de ellos es Primavera silenciosa, publicado por la bióloga marina estadounidense Rachel Carson en 1962, obra imprescindible para el científico Fernando Valladares, del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) y también para Juan Carlos del Olmo, director de WWF España. En su día, Carson inspiró con él una gran movilización ecologista que logró que el peligroso plaguicida DDT fuera ilegalizado en su país. Incluso se dice que está detrás de la creación de la Agencia de Protección Ambiental. “Es un libro antiguo, pero muy actual y necesario; es una profecía hecha realidad. Hoy los invertebrados, los insectos, desaparecen a un ritmo ocho veces más rápido que los vertebrados, mientras vemos que la Comisión Europea da marcha atrás en la reducción de los plaguicidas, el tema más importante del Pacto Verde europeo, ante la presión de las tractoradas. Es tremendo el silencio que se instala en los campos”, subraya Del Olmo.

En la misma línea de concienciación, Valladares apunta como imprescindible Colapso (2004), del geógrafo y escritor norteamericano Jared Diamond, quien nos traslada a civilizaciones que sucumbieron por no querer poner límites a su crecimiento. “Diamond nos dio una explicación ambiental al fin de antiguas civilizaciones. Cuando hacía sus estudios de ornitología y evolución de las poblaciones humanas, era un asunto de la historia, la sociología o la antropología, pero no de la ecología. Él relacionó sus colapsos con el agotamiento de los recursos, explicó cómo sociedades humanas que brillaban con el oro se derrumbaron por falta de lluvias o de madera, como ocurrió en isla de Pascua. Es básico para entender los riesgos de esta civilización actual, que cree que la cultura y la tecnología pueden estar por encima de la naturaleza. Los análisis previos demuestran que no atender a lo que te hace débil te hace colapsar”.

Para comprender los entresijos que pueden hacer posible ese colapso, el representante de WWF reconoce que el libro que le ayudó “a ordenar las ideas” fue Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima, de la periodista y escritora canadiense Naomi Klein. Klein logró en 2014 que un tema tan polémico entrara en la lista de libros más vendidos de The New York Times en un honroso quinto puesto. “En este libro explica muy bien cómo funciona el mundo y las consecuencias del actual sistema económico y político”, señala Del Olmo.

Otro clásico incluido en esta lista de imprescindibles es La sexta extinción, del paleoantropólogo Richard Leakey, recomendación del político ecologista Juan López de Uralde, fundador de Alianza Verde y ex director de Greenpeace España. “Fue el libro que me hizo consciente de la pérdida de la biodiversidad desde el punto de vista de alguien que estaba en Kenia y conocía muy bien lo que estaba pasando”, asegura. Un despertar de la conciencia ambiental que también le supuso otro título, en este caso español, que tiene en su lista de favoritos: Un mundo que agoniza, publicado en 1997 por Miguel Delibes. “Las cosas desde entonces han ido a peor, pero el retrato que hacía Delibes ya es muy impactante”. El escritor abogaba en sus páginas por una armonía entre progreso y humanismo, que es tarea aún pendiente.

Algo más reciente es otra de las recomendaciones de Fernando Valladares, aunque con ella el biólogo de nuevo nos lleva al pasado. Se trata de Orígenes (2019), escrito por el astrobiólogo británico Lewis Dartnell. El divulgador se centra en los inicios del planeta que habitamos y, partiendo de ahí, según el científico español, “ayuda a entender la biología, lo vivo, a partir de lo inerte, de las rocas, del viento, una mirada que parece menos glamurosa, pero que está muy bien contada y es tan importante como la de los seres vivos, porque también ríos y montañas también evolucionan”. Es, concluye, “una mirada desde lo inerte, que no sólo explica la historia del planeta, sino la de todos los que estamos en él”.

Dentro de esa misma Tierra, hay quien pone el foco en lo que ocupa tres cuartas partes de la misma: el océano. Es el caso de la bióloga Alicia Pérez-Porro, coordinadora científica del centro de investigación forestal CREAF y especialista en diplomacia científica. “Un libro que me parece fundamental es AntropÓceano, de Cristina Romera Castillo, por el modo en que enmarca la realidad del que es el gran desaparecido cuando se habla de medio ambiente, siendo como es el motor del clima terrestre”, señala la científica. La obra sobre el océano y la huella humana, publicada en 2022, va relatando historias reales, acompañadas de investigaciones, sin por ello caer en el negativismo, explica Pérez-Porro.

Más general es el título que incluye en este listado la periodista ambiental y directora del programa Reserva Natural (RNE), Josefina Maestre: Naturaleza de la naturaleza: por qué la necesitamos, obra del biólogo, explorador y ecologista español Enric Sala. “Es un libro que nos hace comprender las leyes de la naturaleza, las relaciones que se dan entre especies y que aportan estabilidad al planeta entero. Nos muestra por qué, como señala en un apartado, necesitamos lo salvaje, y lo hace con una pasión que contagia a los lectores página a página”.

Tanto Maestre como Pérez-Porro también aportan obras que hablan de soluciones, es decir, de cómo cambiar las cosas. Para la periodista es fundamental el libro El éxito vital: apuntes sobre el arte del buen vivir (2017), de la catedrática María Novo, donde la autora, nos explica, “nos adentra en el camino del buen vivir con una obra que echa por tierra cánones de prosperidad muy consolidados en la sociedad actual para mostrar el valor de otros bienes materiales e inmateriales, un tanto subestimados, que nos proveen de satisfacciones plenas y duraderas en el tiempo”.

En el caso de la científica, propone el libro con el que triunfó las pasadas Navidades. Salvar el planeta, de la también científica irlandesa Tara Shine. “No es solo para leer, es una guía cotidiana para seguir en casa, en colegios, en fiestas, en la vida cotidiana, porque va detallando lo que tenemos cerca y lo que es malo para el planeta, pero planteando qué alternativas hay en cada cosa o acción. Muchas veces la gente me pregunta en mis charlas qué puede hacer para mejorar la situación y nadie puede hacer todo, pero sí que se puede aportar en el día a día; en general, no somos conscientes del impacto que tienen cosas pequeñas que podemos cambiar con facilidad y, si sumamos muchos cambios, llegaremos a algún sitio, a lo que Shine nos ayuda con su libro”.

