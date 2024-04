Barroco y clasicismo brillan en la nueva temporada del Teatro Real

Si la temporada 23-24 está fuertemente influenciada por el conflictivo y atronador siglo XX con títulos como ‘La Pasajera’, ‘Lear’, ‘La voz humana’, ‘Pierrot Lunaire’ y ‘La espera’, la temporada que viene (24-25), el Teatro Real regresa a la luminosidad y el orden del Barroco y el clasicismo con Händel, Mozart y Verdi como grandes protagonistas

Nada menos que cuatro serán los títulos del genial Georg Friedrich Händel que se podrán escuchar la temporada que viene. Dos óperas, Tamerlano y Alcina, y dos oratorios Jephtha y Theodora. Solo este último se ofrecerá en versión representada con dirección musical de Ivor Bolton, experto handelista como ya demostró en pasadas temporadas al frente de Rodelinda, Partenope y Orlando , y que afronta con ésta su última temporada como director musical, puesto que ocupará Gustavo Gimeno. En la dirección de escena debutará en el Real Katie Mitchell con esta polémica producción, violenta y sexualmente explícita, que traslada la acción al presente en una suerte de reivindicación feminista y que ya pudo verse en la Royal Opera House de Londres en 2022. Eso sí, con un reparto de ensueño que conforman Julia Bullock, Joyce DiDonato, Iestyn Davies, Ed Lyon y Callum Thorpe.

Il Pomo D’Oro, dirigido por Francesco Corti, se hará cargo tanto de Alcina como de Jephtha, mientras que René Jacobs con la Freiburger Barockorchester se podrá a los mandos de Tamerlano. Estos tres títulos se ofrecerán en función única y en versión de concierto, pero con unas materias primas humanas de primerísima calidad que harán la competencia, sin duda, al siempre magnífico ciclo Universo Barroco que el CNDM programa anualmente en el Auditorio de Madrid.

Competencia no solo por Händel. En su nueva temporada, el Teatro Real también ha programado dos óperas del Barroco francés: el estreno en España de David et Jonathas, de Marc-Antoine Charpentier -con el Ensemble Correspondances y Sébastien Daucé-, y Las indias galantes, de Jean-Philippe Rameau, en una versión coreografiada por Bintou Dembélé, con dirección musical de Leonardo García Alarcón y que promete ser uno de los acontecimientos de la temporada. Ya en su estreno en la Ópera de París, The New York Times calificó el espectáculo de subversivo y refrescante. Una propuesta que mezcla estilos de baile callejero y de club como vogue, house, break, flex y electro, con una dramaturgia que aprovecha la intención primigenia de la obra de mostrar el triunfo de la ilustración sobre el exotismo de ultramar para generar un contundente alegato contra la colonización y la discriminación racial.

L’uomo femmina, de Baldassare Galuppi -con Le Poème Harmonique y Vincent Dumestre-, y la ópera española La Merope, de Domènec Terradellas, se escucharán por primera vez en el Teatro Real. Esta última con una nueva edición de la partitura, que será interpretada por la Akademie für Alte Musik de Berlín, bajo la dirección una vez más de Francesco Corti. Ambas, en versión de concierto.

Mozart regresa a Madrid tras haberse tomado un descanso en la temporada 23-24 en la que todavía estamos inmersos. Será a través de dos títulos del joven Mozart. El tándem formado por Ivor Bolton y Claus Guth, que ya sorprendió con una pirotécnica y espectacular producción de Lucio Silla, regresa para una nueva producción de Mitridate, re di Ponto, en coproducción con la Oper Frankfurt, de la que se ofrecerán 10 funciones con dos diferentes elencos en el que será el debut de la soprano Pretty Yende en una ópera representada en el Real. En versión de concierto y con dirección musical de René Jacobs se ofrecerá una única función de Idomeneo, rey de Creta, con la Freiburger Barockorchester. Una pena que no se reponga la actualísima producción de Robert Carsen que pudimos ver en la temporada 18-19.

Uno de los grandes momentos de la temporada será la nueva producción firmada por David McVicar, de la segunda de las óperas de la trilogía Tudor de Donizetti, María Stuarda. El Palau de les Arts de Valencia completará el año que viene la trilogía con Roberto Deveroux y su María Stuarda de este año, todo un duelo interpretativo entre Eleonora Buratto y Silvia Tro Santafé. El Real ha preparado un primer elenco de ensueño en el que se verán las caras Lisette Oropesa y Aigul Akhmetshina, con dirección musical de José Miguel Pérez-Sierra.

Verdi estará representado por tres títulos. Destaca sobre todo la recuperación de la puesta en escena de Willy Decker de La Traviata, que no pudo llevarse a cabo por culpa de las restricciones del covid 19. El Real ha preparado nada menos que 18 funciones con una absoluta lluvia de estrellas en sus repartos. Subirán al escenario nombres como Nadine Sierra, Adela Zaharia, Xabier Anduaga, Juan Diego Flórez, Luca Salsi y Artur Ruciński. La dirección musical correrá a cargo de Henrik Nánási. Attila y I lombardi alla prima cruciata son los otros dos títulos verdianos que se ofrecerán esta temporada. Será en versión de concierto y con dos funciones cada una de ellas.

Despidiendo el siglo XIX, dos óperas rusas basadas en obras de Aleksandr Pushkin, de quien se conmemora el 225º aniversario de su nacimiento. La nueva producción de Eugenio Oneguin de Piotr Ilich Chaikovski, con dirección de escena de Christof Loy, traerá de nuevo a Gustavo Gimeno, después de su enorme éxito en El ángel de fuego, de Sergei Prokofiev, en 2022. El cuento del Zar Saltán, de Rimski-Kórsakov, se estrenará en el Real con una nueva producción concebida por Dmitri Tcherniakov, que ya se vio en el Théâtre Royal de la Monnaie en 2019 con una gran acogida por parte de la crítica. La dirección musical correrá a cargo de Karel Marc Chichon.

Casi como una continuación lógica de la temporada 23-24, la 24-25 se abre con una ópera estrenada en los albores del siglo XX y que no se ha representado nunca en el Teatro Real; se trata de Adriana Lecouvreur, de Francesco Cilea, en una bellísima y sorprendente producción que David McVicar estrenó en 2010 en la Royal Opera House con una maravillosa propuesta de teatro dentro del teatro. Una producción que enamoró tanto al público y la crítica que la Ópera Metropolitana de Nueva York decidió subirla a su escenario en su temporada 2018-19. Para esta ocasión, el Real contará con dos elencos encabezados por nombres como Ermonela Jaho, Maria Agresta, Nicola Alaimo, Brian Jagde, Mathew Polenzani, Manel Esteve. La dirección musical correrá a cargo de Nicola Luisotti.

Un doble programa unirá La vida breve, de Manuel de Falla –título que reinauguró el Teatro Real en 1997– y el estreno absoluto de Tejas verdes, de Jesús Torres, a partir de la obra homónima del chileno Fermín Cabal y del Cancionero y romancero de ausencias, de Miguel Hernández. Jordi Francés, que dirigió el estreno de Tránsito con gran éxito en 2021, volverá a alumbrar una nueva partitura de este compositor.

