Caballos salvajes que viven en la Península desde la Prehistoria

Al norte de la provincia de Burgos, en la comarca de las Merindades, siguen viviendo caballos salvajes. Concretamente, la raza autóctona de caballo losino, en peligro de extinción. Una raza que hoy vamos a conocer en la serie mensual que dedicamos a las razas ganaderas autóctonas que subsisten bajo amenaza de desaparecer. Quedan unos mil.

Cuando pensamos en ganadería, nos viene a la cabeza una piara estabulada en intensivo o un rebaño pastando en extensivo. Pero en España todavía quedan razas ganaderas salvajes que viven en los montes y están aclimatadas a sus ecosistemas, y no conocen un redil.

El caballo losino debe su nombre al Valle de Losa, en el norte de Burgos, donde habita desde que el hombre prehistórico dormía en cuevas y cazaba por esas tierras. En la cueva de Ojo Guareña, en la Merindad de Sotoscueva, las pinturas rupestres de entre 40.000 y 9.000 años antes de Cristo muestran caballos pequeños que bien podrían ser de la raza losina.

De 50 a 1.000 ejemplares en 40 años

Muchas vicisitudes ha sufrido la raza de caballo losino, que estuvo a punto de desaparecer en el siglo pasado. En los años 80 del siglo XX quedaban apenas 50 ejemplares y, a partir de ese momento, se trabajó para su recuperación. Hoy superan los 1.000 ejemplares en varios núcleos repartidos por Burgos y Soria.

Son caballos de pelaje negro y pequeño tamaño, con una altura de 140 cm. los machos y 130 cm. las hembras.

Tuvieron su importancia militar durante las guerras medievales y actualmente se pueden emplear en equitación, hípica y saltos, aunque la mayoría vive en libertad. “En el norte de España, durante siglos, tanto el losino como las razas primas hermanas, las autóctonas de pottoka vasco, asturcón, galego, eran el caballo típico de silla, porque no había otras razas pesadas como el postier francés”, explica Eduardo Ruiz, veterinario que trabaja con la raza losina.

Solo 20 criadores

El primer criador empezó a recuperarlos en 1984 y unos ocho años después le siguieron algunos más. Hoy hay unos 20, pero todavía son pocos los criadores con muchos ejemplares, con más de 20 caballos; apenas llegan a cinco.

Ante las raquíticas cifras en que se movía hace unas décadas y que amenazaban su supervivencia, Ruiz explica la estrategia: “Lo primero, multiplicar el censo, reducirlos en pureza y, una vez que haya un censo elevado, se seleccionan animales para la cría y sólo se reproducen los mejores”.

“Es importante que se multipliquen no sólo los animales, sino los criadores también, pero eso no se ha logrado tanto. Puedes conseguir muchos animales, pero si están en manos de pocos criadores, y ese criador se retira, de repente pierdes el 25% o el 50% del censo”, apunta Ruiz.

Vivir en los montes, como el oso o el lobo

El caballo losino vive totalmente en extensivo, porque, si no, la cría es inviable y no resulta rentable económicamente. “Son animales super rústicos, pueden resistir donde no resistiría ninguna otra raza por cuestiones de alimentación y de clima; y si hay alimento, pueden estar desde que nacen toda su vida en los montes”, explica Ruiz.

En las Merindades burgalesas se pueden alcanzar oscilaciones térmicas desde 10 bajo cero en invierno a más de 30 grados en verano; los caballos losinos están perfectamente aclimatados. “En los inviernos”, añade Ruiz, “suele haber nevadas tremendas, estar más de un mes los caballos con un metro de nieve en el monte, y lo soportan perfectamente”.

El caballo losino, más que un animal doméstico, para Ruiz, es “un animal silvestre, como el oso o como el lobo o como cualquier animal que existía en la Prehistoria”.

